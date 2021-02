Dortmund roule sur l'Arminia

12

Dortmund (4-2-3-1) : Hitz - Guerreiro, Hummels (Zagadou, 85e), Can, Morey (Meunier, 85e) - Dahoud (Brandt, 84e), Bellingham - Sancho, Reus (Reinier, 85e), Reyna (Hazard, 69e) - Haaland Entraîneur : Edin Terzić.



Bielefeld (4-2-3-1) : Ortega - Laursen, Nilsson, Pieper, Brunner - Prietl, Kunze (Seufert, 75e) - Voglsammer (Gebauer, 62e), Doan (Okugawa, 75e), Córdova (Schipplock, 62e) - Klos (62e) Entraîneur : Uwe Neuhaus.

Deux actions d'école, et un but tardif de Reinier.Voilà comment le Borussia s'est tiré sans peine du traquenard tendu par l'Arminia Bielefeld, sans ambition pour sa 600en Bundesliga. Pour la première de son histoire en championnat, lors de l'exercice 1970-1971, l'Arminia était soufflé 3-0 par le Borussia Dortmund. Un peu plus de cinquante ans plus tard, la troupe de Neuhaus a un temps espéré une autre fortune. Car longtemps, le BvB a buté sur le double pivot Prietl-Kunze et un Stefan Ortega en mode albatros dans ses buts. Mais au sortir des vestiaires, lesont pris leur envol. Après une phase de conservation alléchante, Sancho a décalé un Dahoud seul aux vingt mètres. Comme face à Séville, l'Allemand a sorti les siens de l'embarras de bien belle manièrePas de quoi affoler l'Arminia, qui est resté camper devant ses cages. Alors, Sancho en a profité en combinant avec Reus... allègrement cisaillé par Pieper, dans la surface. Trop facile, l'international anglais s'est lui-même occupé du break sur penalty. Haaland, lui, a essayé de faire croire qu'il est humain en s'emmêlant les pinceaux face à Ortega pendant qu'Hazard et Zagadou passaient une tête. C'est finalement Reinier, entré 22 secondes auparavant, qui a réécrit l'histoire en croquant un bonbon servi par Haaland sur un plateau. Hummels et compagnie profitent donc du faux pas de Francfort, défait vendredi par le Werder (2-1), pour se replacer à trois points de la quatrième place.Les places seront chères.