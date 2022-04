Le Borussia Dortmund perd Reyna, mais repart de l'avant

[?LIVE] ?? #Bundesliga ? La blessure pour Reyna après une minute de jeu...? Le jeune américain quitte la pelouse en larmes. pic.twitter.com/YKUruY7qMH — beIN SPORTS (@beinsports_FR) April 8, 2022

Stuttgart (4-3-3) : Müller - Stenzel, Mavropanos, Ito, Sosa - Endo, Karazor, Mangala (Coulibaly, 64e) - Führich (Massimo, 79e), Tomas (Millot, 89e), Marmoush (Thommy, 79e). Entraîneur : Matarazzo.



Borussia Dortmund (3-4-3) : Kobel - Can, Hummels (Zagadou, 46e), Akanji - Hazard, Dahoud (Witsel, 36e), Bellingham, Guerreiro (Wolf, 76e) - Reyna (Brandt, 3e), Haaland, Reus. Entraîneur : Rose.

Un vrai mal pour un bien, synonyme de deux buts et trois points.En déplacement à Stuttgart pour le compte de la 29journée de Bundesliga, le Borussia Dortmund a d'abord retenu ses larmes en voyant Reyna se blesser au bout d'une minute et sortir en pleurs. Sauf que son remplaçant, Brandt, a collé un doublé pour donner la victoire à son équipe : d'abord au quart d'heure de jeu d'un intérieur du pied sur un service en profondeur d'Haaland, puis à vingt minutes du terme d'une frappe à l'entrée de la surface. Résultat : un succès pour les visiteurs, qui confortent leur place de dauphin en revenant à six unités du Bayer Munich et qui ont également perdu Dahoud en première période.Pour le reste, si Marmoush a eu une possibilité d'égalisation complètement manquée en balançant son piqué dans les tribunes et si Stenzel a frôlé la barre transversale de Kobel, le deuxième du championnat a su conserver son avance. Il aurait d'ailleurs pu plier la partie plus tôt en contre, Reus étant un poil trop court pour reprendre une reprise de Guerreiro sur un centre de... Brandt. N'empêche que les locaux, déterminés après la pause, auraient tout de même mérité de trouver la faille. Lorsque Sosa a visé la lucarne sur la fin par exemple, ou quand le Croate a explosé la barre une poignée de secondes plus tard.Au moins, Reyna est vengé.