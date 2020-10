Le Bayern s'impose aux forceps face au Hertha

Neuer - Richards, J. Boateng, Alaba, Hernandez - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Müller, Davies - Lewandowski. Entraîneur : Hansi Flick.



Schwolow - Pekarík, Boyata , Stark - Zeefuik , Darida , Tousart , Mittelstädt - Lukebakio , Matheus Cunha, Córdoba. Entraîneur : Bruno Labbadia.

Un match de fou.Une semaine après avoir concédé sa première défaite après 32 matchs d'invincibilité, le Bayern s'est imposé dans la douleur face à une équipe du Hertha Berlin séduisante et vaillante. Le grand artisan du succès bavarois a été l'inévitable Robert Lewandowski, auteur d'un quadruplé et qui n'a pas tremblé au moment d'inscrire le penalty arraché par le Bayern en toute fin de match.Le Bayern menait pourtant de deux buts en tout début de seconde mi-temps, et semblait maîtriser. Mais les Berlinois on joué crânement leur chance, et sont revenus trois fois au score. Par l'intermédiaire de Córdoba, de Matheus Cunha – auteur d'une belle combinaison avec Piątek – et enfin de Ngankam. Malmenés, les Munichois sont finalement allés arracher un péno qui était évitable en toute fin de match, transformé par le Polonais, décidé à repartir sur les mêmes bases que la saison dernière.Classique.