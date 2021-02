Le Bayern étrille Cologne

17

Bayern (4-2-3-1) : Neuer - Süle, Boateng, Alaba, Davies (Hernandez, 72e) - Kimmich (Martínez, 87e), Goretzka - Sané (Dantas, 87e), Musiala (Müller, 64e), Choupo-Moting (Gnabry, 64e) - Lewandowski. Entraîneur : Hans-Dieter Flick.



Cologne (3-5-2) : Horn - Czichos (Horn, 46e), Meré, Čestić - Jakobs (Katterbach, 85e), Rexhbeçaj (Drexler, 71e), Skhiri, Özcan, Wolf - Duda (Meyer, 71e), Dennis (Thielmann, 46e). Entraîneur : Markus Gisdol.

Cologne à l'eau.Les Boucs ont subi la loi du Bayern, lors de la 23journée de Bundesliga (5-1). Après un nul contre Bielefeld et une défaite à Francfort, le champion reprend ainsi sa marche en avant. Leon Goretzka a mis lesur orbite en trouvant la tête d'Eric Maxim Choupo-Moting (18), buteur dans un match de Bundesliga pour la première fois depuis le 27 novembre 2016. Le Monsieur muscles du Bayern a ensuite récidivé, en servant de relais à l'inévitable Robert Lewandowski (33). Le Polonais ne s'est lui non plus pas arrêté là en s'offrant un doublé (65), portant son bilan contre Cologne à quatorze buts en quinze rencontres.Serge Gnabry a parfait le travail de son équipe en plantant à son tour à deux reprises (82, 86), histoire de donner un peu plus d'ampleur au score. Sévère pour les visiteurs, qui auraient pu marquer plus d'une fois. Car si Ellyes Skhiri a réussi à tromper la vigilance de Manuel Neuer grâce à un ballon piqué (49), Dominick Drexler a été mis en échec par le poteau (75). Le jour de leur anniversaire, les Bavarois prennent provisoirement cinq longueurs d'avance en tête du classement.121 ans, et toujours autant de mordant.