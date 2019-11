Le Bayern éteint le Borussia

Le Bayern Munich a autoritairement mis la main sur ce 101e Klassiker, envoyant un signal plus que positif après une semaine mouvementée. Le départ de Kovač semble déjà appartenir au passé, et cette large victoire avec Flick sur le banc, donne du temps à la direction dans sa prise de décision. À l'inverse, le Borussia devra se relever d'une énième déculottée.

Bayern (4-2-3-1) : Neuer - Pavard, Javi Martínez, Alaba, Davies - Goretzka (Thiago Alcântara, 72e), Kimmich - Coman (Perišić, 75e), Müller, Gnabry (Coutinho, 70e) - Lewandowski. Entraîneur : Hans-Dieter Flick.



Dortmund (4-2-3-1) : Bürki - Hakimi, Akanji, Hummels, Schulz - Witsel, Weigl (Reus, 61e) - Sacho (Guerreiro, 36e), Brandt, Hazard - Götze (Paco Alcácer, 61e). Entraîneur : Lucien Favre.

Il y a trente ans, au moment où tombaient les premières pierres du Mur de Berlin, l'Allemagne faisait un premier pas vers la réunification. Mais ce samedi, c'est une autre entreprise de démolition que s'est lancé le Bayern Munich qui a cette fois creusé un fossé. En démontant 4-0 leur rival du Borussia Dortmund, les Bavarois ont offert un magnifique sursaut d'orgueil à Uli Hoeness, qui observait son dernier match en temps que président du Bayern. Pour les, cette déroute est dans la suite logique de leurs derniers voyages dans le sud du pays : 5-1, 4-1, 5-0, 6-0 et donc 4-0. Sévère, mais terriblement logique quand on fait face à un Robert Lewandowski aussi stratosphérique.Une anomalie en ce 9 octobre, jour symbolique d'ouverture , avec une Bundesliga inhabituellement ouverte. En effet, pour la première fois depuis octobre 2010, cette affiche débute sans qu'aucune des deux parties ne soit en tête du championnat. Une autre époque, depuis laquelle les Rouges de Bavière et Jaunes et Noirs de la Ruhr se sont partagés le marché. Mais cette saison, les deux géants allemands sont bloqués dans le trafic. Pire, lea même dû raccrocher avec son entraîneur Nico Kovač au lendemain d'une claque reçue à Francfort (1-5), remplacé par son adjoint Hans-Dieter Flick. Entre le 5et le 3du championnat, cette sensation d'inconfort se ressent dans le premier quart d'heure où chaque accélération est suivie d'une tampon.Pourtant, un homme continue de suivre sa ligne de conduite : Robert Lewandowski. Dans ce contexte de crise, le Polonais critiquait ces jeunes qui «» , cette «» . C'est alors en patron qu'il prend la parole en premier dans ce match. Une déboulé de Kingsley Coman, suivi d'un une-deux avorté avec Serge Gnabry, découle sur un centre instantané de Benjamin Pavard que Lewy convertit d'une tête croisée imparable. Le meilleur buteur dudevient ainsi le premier joueur à marquer lors de 11 journées consécutives en Bundesliga. Un incontournable qui masquera les échecs de Kingsley Coman et Serge Gnabry, butant consécutivement sur Mats Hummels et Roman Bürki, qui ne peuvent confirmer la domination des locaux.De son côté, le Borussia est inaudible et est contraint de reposer sur le banc Jadon Sancho, hors sujet. Et ce n'est pas la reprise du Bayern qui lui peut lui permettre de garder le contact : une sortie de balle saillante projette le trio Müller-Lewandosky-Gnabry dans la surface adverse, ce dernier devant attendre l'attestation de la VAR pour valider son but. Mais si Kingsley Coman ne débranche jamais dans ces crochets, Gnabry et (surprise) Lewandowski manquent le cadre coup sur coup (51et 69). Mais, rassurez-vous, la machine à but est loin d'être enrayée. Paco Alcáer manque la réduction du score (69), dernier espoir des siens avant le doublé du Polonais. Celui-ci profite d'une offrande de Thomas Müller pour prendre le large (3-0, 76) et inscrire son 24but de la saison toutes compétitions confondues, ainsi que son 16face à son ancien club.Déboussolés, les hommes de Lucien Favre seront définitivement coulés par un joueur qui a fait un aller-retour entre Ruhr et Bavière. Sur un centre d'Ivan Perišić, Mats Hummels dévie dans ses propres filets en voulant devancer Thiago Alcântara. Terrible pour desjamais capables de réagir, mais une belle référence pour Hansi Flick, cet intérimaire qui pourrait régler le cas Arsène Wenger