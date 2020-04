Laissez Camavinga tranquille !

Cette semaine, les journaux espagnols ont fait enfler la rumeur : le Real Madrid s'intéresserait de très près à Eduardo Camavinga, pour le prochain mercato. La saison n'est pas encore terminée, mais le joueur de 17 ans est déjà promis à un cador européen dans un futur proche, et le prix du milieu de terrain rennais serait même fixé à cinquante millions d'euros. Et si on le laissait plutôt prendre son temps ?

Le conseil de Stéphan

Le confort de la maison

Par Clément Gavard

Il s’en est passé des choses dans la vie d’Eduardo Camavinga, en moins d’un an. Il y a eu ce 1mai 2019, d’abord : une première titularisation en Ligue 1 au Roazhon Park, devant 30 000 personnes plus occupées à fêter le sacre du Stade rennais en Coupe de France qu’à scruter le baptême du feu d’un jeune milieu de terrain de seize piges. La suite ? Un match de gala contre le PSG en prime time. Une place de titulaire indiscutable dans le onze de Julien Stéphan. La découverte des joutes européennes avec la C3. Une naturalisation française attendue. Et un premier pion de patron sur la pelouse de Lyon. Surprenante, cette ascension fulgurante ? Pas vraiment. Ceux qui l’ont connu sont unanimes, le gamin était destiné à faire une entrée fracassante dans la cour des grands.Et maintenant ? Plus de terrain, mais Camavinga continue de faire parler de lui. Cette semaine, le joueur de 17 ans a eu le privilège (ou l’inconvénient, au choix) de faire la Une de quelques journaux. La raison : l’intérêt grandissant du Real Madrid pour le milieu rennais. Selonpour recruter le Breton, Barcelone et Dortmund ayant lâché l’affaire. D'après, Zinédine Zidane serait bouillant à l’idée de pouvoir compter sur Camavinga. Et les deux quotidiens pro-madrilènes, faut-il le préciser, ont déjà fixé le tarif : cinquante millions d’euros, environ. Des gros chiffres, des bruits de couloir, des informations à prendre avec des pincettes... La saison 2019-2020 n’est pas encore officiellement terminée que l’histoire semble déjà écrite : l’international espoir pourrait rapidement atterrir chez un cador européen. Et si on lui offrait plutôt le luxe de pouvoir prendre son temps ?Depuis sa première apparition sur un terrain de Ligue 1 en avril 2019, Camavinga a enquillé une quarantaine de matchs chez les professionnels (pour un but, et deux passes décisives). Il faut être honnête, il n’a pas rendu beaucoup de mauvaises copies. Est-ce une raison pour filer dans un des plus grands clubs au monde, après une seule belle saison ? La réponse est non. Julien Stéphan n’a d’ailleurs pas dit autre chose dans un long entretien accordé au journal, cette semaine., a déclaré le coach.La voix de la sagesse. Et cette évidence : Camavinga a le temps. Le train des gros clubs ne passera pas qu’une fois, loin de là. Le talent du gamin ne disparaîtra pas du jour au lendemain, c'est certain.Alors, pourquoi se précipiter ? À Rennes, Camavinga peut encore apprendre. Surtout si le club breton venait à découvrir les joies de la Ligue des champions. Rien qu'en Ligue 1, il venait de sortir de sa première période délicate, entre la fatigue due à l'accumulation des matchs, les plans adverses pour le contenir et les nombreux coups reçus. Même sans C1, le milieu de terrain aurait tout à gagner en poursuivant sa progression dans un environnement qui lui est familier.(Camavinga a connu les deux éducateurs pendant sa formation à Rennes, N.D.L.R.), confiait récemment Landry Chauvin, ancien directeur du centre de formation du SRFC.Aux dernières nouvelles, le joueur n'est pas pressé. Sa famille non plus. Le Stade rennais, lui, aurait en tête de le conserver pour une année supplémentaire. Reste à savoir si son entourage – son agent Moussa Sissoko est aussi le représentant d'Ousmane Dembélé – aura la lucidité de lui conseiller de résister à l'opération séduction du Real Madrid. En attendant le verdict, Landry Chauvin, qui a passé vingt ans auprès de la formation rennaise, sort la boîte à souvenirs :Mauvaise nouvelle, les deux premiers avaient fait le choix de quitter Rennes après leur première saison pleine.