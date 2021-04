La Roma mouchée par le Torino

Torino (3-5-2) : Milinković-Savić - Izzo, Bremer, Nkoulou - Vojvoda (Singo, 63e), Verdi (Baselli, 82e), Mandragora, Lukić (Rincón, 71e), Ansaldi - Sanabria (Zaza, 71e), Belotti. Entraîneur : Davide Nicola.



Roma (3-4-2-1) : Mirante - Cristante, Ibañez, Fazio - Reynolds (Karsdorp, 75e), Veretout (Diawara, 65e), Villar (Pastore, 82e), Peres - Pérez, Pedro (Mkhitaryan, 46e) - Mayoral (Džeko, 75e). Entraîneur : Paulo Fonseca.

Quelques jours après sa qualification pour les demi-finales de la Ligue Europa , la Roma n'a pas réussi à enchainer face à une séduisante équipe du Torino.Une rencontre disputée à 100 à l'heure par les deux équipes, qui se répondent coup sur coup en première mi-temps. La Louve est d'ailleurs la première à dégainer sur une inspiration géniale de Pedro pour servir Mayoral qui remporte son duel avec Vanja Milinković-Savić, frère de et titulaire en l'absence de Sirigu. D'abord signalé hors-jeu, la VAR valide finalement la position de l'espagnol. Le Torino ne tarde pas à répondre et enchaine les situations dangereuses, mais à l'image de la superbe reprise de volée de Sanabria qui vient frôler le poteau de Mirante (22), les Grenats manquent de précision dans le dernier geste, tandis que Mandragora effectue un retour exceptionnel sur Pedro pour empêcher l'espagnol de planter le but du break (20).Dominateur avec un total de 27 tirs, le Toro doit finalement attendre la seconde période pour voir ses efforts récompensés, d'abord d'une tête de Sanabria, plus prompt que Mirante sur un centre d'Ansaldi (1-1, 57), puis grâce au sixième but de la saison de Simone Zaza, à l'affut sur une action de Belotti, pour catapulter le cuir au fond des filets sur son premier ballon du match. Un dernier frisson de la Roma (82) n'y changera rien, pas plus que l'entrée en jeu de Javier Pastore. La Louve termine même la rencontre à dix après l'expulsion de Diawara (85), qui n'aura passé que 20 minutes sur la pelouse et encaissera un dernier coup de couteau par Rincón, après un énorme travail de son capitaine BelottiTrès belle opération pour les Turinois qui remontent au quinzième rang, avec cinq points d'avance sur Cagliari, premier relégable.