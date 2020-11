La Real Sociedad se sort du piège à Cadix et reprend la tête

Cadix (4-4-2) : Ledesma - Carcelén (Akapo, 57e), Fali Jiménez, Marcos Mauro, Espino - Salvi (Bodiger, 72e), Jønsson (Perea, 72e), Garrido (Álvaro, 46e), Álex - Malbašić (Alejo, 57e), Jairo Izquierdo. Entraîneur : Álvaro Cervera.



Real Sociedad (4-2-3-1) : Álex Remiro - Zaldúa, Elustondo, Zubeldia, Monreal - Guevara (Zubimendi, 90e+1), Merino (Jon Guridi, 85e) - Januzaj (Portu, 74e), Silva, Oyarzabal (Barrenetxea, 85e) - Isak (Willian José, 74e). Entraîneur : Imanol Alguacil.

On n'arrête plus la Real Sociedad.Invaincu en championnat depuis le 29 septembre, le leader surprise de la Liga a enchaîné à Cadix un sixième succès consécutif sur la scène domestique (0-1). Mais que ce fut dur, pour la bande de David Silva.Largement maîtres des débats en première période (neuf tirs à zéro, 76% de possession de balle), où Isak a été privé d'un but, les Basques ont cru enfin prendre l'avantage dès le retour des vestiaires grâce à un coup de boule à bout portant de Merino (48). Mais le pion du milieu international espagnol a lui aussi été refusé en raison d'un hors-jeu d'Oyarzabal, trouvé par-dessus la défense gaditane par Silva et auteur d'une remise parfaite de la tête. Dans la foulée, Januzaj a lui aussi fait passer un gros frisson dans la défense, mais son tir du gauche au sortir d'un superbe enchaînement dans la surface a fui le cadre.La délivrance est finalement venue d'Alexander Isak. Auteur auparavant d'un nouvel arrêt réflexe devant Oyarzabal (65), Ledesma a fini par céder sur un coup de casque du Suédois, parfaitement trouvé au second poteau par Januzajet récompensé de ses nombreux efforts en pointe. Privé du duo Negredo-Lozano aux avant-postes, Álvaro Cervera s'en est alors remis au fameux pied gauche de Bodiger, entré en jeu pour les vingt dernières minutes. Mais l'ancien poulain de Pascal Dupraz à Toulouse n'a pu éviter une deuxième défaite consécutive à l'autre sous-marin jaune, corrigé avant la trêve par l'Atlético de Madrid . Pas plus que Perea, qui a gaufré un bon coup franc à 25 mètres. Résultat : rejointe hier en tête par l'Atlético , la Real Sociedad repousse lesà trois points. Cadix pourrait de son côté glisser à la huitième place d'ici la fin de la journée. Pas mal quand même, pour un promu.