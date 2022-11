La Pologne annonce ses 26 joueurs pour le Qatar en mode hôtesse de l'air

Selekcjoner Czesław Michniewicz ogłosił listę 26 powołanych zawodników na mistrzostwa świata w Katarze! Zobacz, kto znalazł się w tym gronie! #KierunekKatar pic.twitter.com/jWV1BzawKE — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) November 10, 2022

Qui dit mieux niveau annonce ?Rassurez-vous, Robert Lewandowski, Piotr Zieliński, Wojciech Szczęsny et Arkadiusz Milik sont bien présents dans la liste des 26 Polonais convoqués pour la Coupe du monde. Le sélectionneur Czesław Michniewicz a aussi fait confiance à deux pensionnaires de Ligue 1 : Mateusz Wieteska, qui a disputé l’intégralité des matchs avec Clermont, et Przemysław Frankowski, qui s’installe de plus en plus dans le onze titulaire lensois. L’ancien Rennais Kamil Grosicki et l’ancien Parisien Grzegorz Krychowiak sont aussi conviés pour prendre la direction du Moyen-Orient. Dans le groupe C en compagnie de l’Argentine, de l’Arabie saoudite et du Mexique, la bande à Lewandowski entrera dans la compétition mardi 22 novembre (17h) face àUn groupe abordable, l'occasion pour Robert de débloquer son compteur dans la compétition ?