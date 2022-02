La pandémie a couté 7 milliards d’euros aux clubs européens, selon l’UEFA

AEC

Encore une excuse pour les défenseurs de la Superligue.La pandémie de Covid-19 a coûté 7 milliards d'euros en deux saisons aux 700 clubs européens de première division, affirme l'UEFA dans un rapport publié ce jeudi. Selon l'instance européenne, les clubs ont fait face à un manque à gagner de 4 milliards d'euros sur 2019-2020 et 3 milliards sur la saison suivante, après vingt ans de croissance ininterrompue. En cause, des revenus de billetterie en net recul à cause des stades vides (avec 4,4 milliards d'euros de pertes de recettes), une baisse des activités commerciales et de sponsoring (1,7 milliard d’euros en moins) et des droits TV également légèrement affectés (0,9 milliard).Une crise qui vient aussi bousculer le marché des transferts :Les clubs avaient dépensé 6,5 milliards d’euros lors du mercato estival 2019, contre « seulement » 3,8 milliards d'euros à l'été 2021. Une pointe d’optimisme tout de même pour l’UEFA : la billetterie devrait reprendre de plus belle, et elle assure que. L’instance européenne se réconforte aussi en voyant les sommes folles dépensées cet hiver, en baisse de seulement 10% par rapport à la moyenne des mercatos hivernaux entre 2017 et 2019.Donc tout va bien.