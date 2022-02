La Ligue 1 est le championnat qui génère le plus de recettes par sa formation

FP

La Ligue des talents, qu'on vous dit.Cocorico ce lundi matin : le championnat de France trône tout en haut du classement des ligues qui tirent le plus de bénéfices, depuis 2015, des transferts de joueurs issus de ses centres de formation. Dans cette étude de l'Observatoire du football CIES , la Ligue 1 et ses 1,17 milliards d'euros devancent la Premier League (1,13 milliards). Sur la troisième marche du podium, mais à bonne distance, figure la Serie A (743 millions), pourtant pas réputée pour lancer des jeunes. Viennent ensuite les Espagnols (703 millions), les Néerlandais (564 millions), les Allemands (551 millions) et les Brésiliens (403 millions).En tête de ce classement, l'AS Monaco cumule pas moins de 246 millions d'euros de recettes avec les ventes des joueurs issus de son académie, bien aidé par Kylian Mbappé qui représente 73% de ce montant. L'OL (228 millions), dont la réputation du centre de formation n'est plus à faire, occupe le troisième rang, juste derrière le Real Madrid (236 millions). Trois autres formations françaises intègrent le top 20 : Rennes (13avec 101 millions), Saint-Etienne (17avec 83 millions) et Bordeaux (19avec 78 millions).Saint-Etienne et Bordeaux dans le top 10, comme quoi.