La Ligue 1, championnat où l'on dribble le plus !

1

AS

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Samba.Devancé par la Liga, la Premier League, la Bundesliga et la Serie A à l’indice UEFA, la Ligue 1 peut se targuer de dominer ses rivaux dans un classement : les joueurs du championnat de France sont ceux qui dribblent le plus, selon l’Observatoire du football CIES, rapporte RMC Sport Quatre clubs de l’Hexagone trustent le top 10 des équipes les plus dribbleuses : le PSG (1), Lyon (2), Saint-Étienne (5) et Nice (10). Selon l’étude du CIES, un dribble est tenté toutes les 2 minutes et 33 secondes en Ligue 1, soit plus de 20 secondes de moins que les championnats du Top 4. Merci donc à Neymar, Lucas Paquetá, Kylian Mbappé, Houssem Aouar et compagnie.Parmi les équipes les plus efficaces, le PSG (59,2%) et l’OL (59,1%) sont bien placés mais restent loin de Wolfsbourg, le maître en la matière (70,6%). Autre surprise, la formation qui allie la qualité à la quantité, le meilleur rapport qualité/prix est... Fulham, 3équipe qui tente le plus (un dribble toutes les quatre minutes et sept secondes) et qui en réussit 66,2% du temps.Saint-Étienne qui réussit plus de dribbles que Manchester City, on aura tout vu.