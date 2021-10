La Juventus s'impose à l'italienne contre le Zénith

Zénith (4-3-3) : Kritsyuk - Karavaev (Sutormin, 61e), Chistyakov (Krugovoy, 88e), Lovren, Rakitskiy - Wendel, Barrios, D. Santos - Malcom (Kuzyayev, 69e), Dzyuba (Azmoun, 61e), Claudinho (Erokhin, 88e). Entraîneur : Sergei Semak.



Juventus (4-3-3) : Szczęsny - De Sciglio, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro (Cuadrado, 58e) - Locatelli (Arthur, 58e), Bentancur (Ramsey, 84e), McKennie - Chiesa, Morata (Kean, 76e), Bernardeschi (Kuluševski, 58e). Entraîneur : Massimiliano Allegri.

Unde plus pour la Vieille Dame.La Juventus a longtemps serré les fesses avant repartir de Russie avec les trois points. Dans la Venise du Nord, c'est Claudinho qui se signale en premier après une talonnade de Malcom et surtout une glissade gaguesque de Bernardeschi, mais sa sacoche pleine d'effet trouve Szczęsny (18). Chiesa réplique tardivement... en visant les ultras du Zénith (39) et ce qu'il restait de leur imposant tifo en l'honneur de Pierre Le Grand. Une première mi-temps d'octogénaires de la part des ouailles de Mad Max Allegri, qui échappent aussi à la tête de Chistyakov (43).Morata pense illuminer la soirée, mais McKennie ne profite pas de sa passe téléguidée qui casse deux lignes russes et échoue sur Kritsyuk (51). En face, Claudinho et Malcom sont clairement les bonhommes frissons : à la suite d'un une-deux qui met notamment dans le vent De Sciglio, titulaire surprise, petit Claude manque de chanter ce refrain qui lui plaît devant Szczęsny (57). Mais ce qui devait arriver avec cette Juve-là arriva : De Sciglio balance un centre au cordeau dans la boîte le jour de son 29anniversaire, que reprend Kuluševski - libre de tout marquage - de l'arrière du crâneTrois victoires et tout autant deà mi-chemin : la Juve a déjà un pied en huitièmes de finale, alors que le Zénith pourrait vite devoir se concentrer sur la Ligue Europa.