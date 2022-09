La Juventus et l'Eintracht condamnés par l'UEFA pour comportement raciste

LT

C'est sûr qu'avec ce genre de sanctions, ils vont arrêter.En déplacement au Parc des Princes il y a quelques semaines pour le premier match de Ligue des champions de leur saison, certains supporters de la Juventus se sont distingués d'une assez triste manière, en faisant des saluts nazis et des cris de singe . Pour cela, l'UEFA, qui a aussi puni Marseille et Nice , a tapé du poing sur la table ce samedi et a infligé une amende astronomique de 15 000 euros au club italien pour. La Vieille Dame se voit également sanctionnée de la fermeture partielle d'une de ses tribunes, avec un an de sursis.Du côté de l'Eintracht, qui s'était déplacé au Vélodrome, même son de cloche avec 15 000 euros d'amende et une fermeture partielle avec sursis alors que certains supporters allemands avaient effectué des saluts nazis . En revanche, Francfort hérite de 30 000 euros d'amende supplémentaire pour l'usage de feux d'artifice.C'est donc deux fois plus grave que du racisme.