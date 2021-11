La Juventus coule la Lazio

Face à des Laziali inoffensifs et privés de Ciro Immobile, la Juventus s'en est remis à deux penalties transformés par Leonardo Bonucci pour surpasser la Lazio (2-0) dans un match terne au possible. Une bonne opération néanmoins pour les Turinois qui reviennent à hauteur de leur adversaire du soir.

Bonucci, vol.1

Bonucci, vol.2

Lazio (4-3-3): Reina - Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj - Milinković-Savić, Cataldi (Basic, 84e), Luis Alberto - Felipe Anderson (Moro, 75e), Pedro, Zaccagni (Muriqi, 65e). Entraîneur : Maurizio Sarri.



Juventus (3-5-2): Szczesny - Danilo (Kulusevski, 15e), Bonucci, de Ligt - Cuadrado, McKennie, Locatelli (Bentancur, 89e), Rabiot, Pellegrini - Chiesa, Morata (Kean, 74e). Entraîneur : Massimiliano Allegri.

Par Andrea Chazy

Un an et demi plus tard, Maurizio Sarri retrouvait la Juventus ce samedi soir dans la peau de l'outsider avec la Lazio. Mais face à son ancienne écurie, le pilote de 62 ans n'a jamais trouvé la clef pour permettre à sa bagnole floquée "Lazio" de passer la deuxième pour ainsi faire valdinguer le bolide Juve. Un bolide qui s'est mis, lui, dans de bonne dispositions avant de prendre l'Eurostar en direction de Londres la semaine prochaine pour y défier Chelsea en Ligue des champions.Après un discours du Pape François François projeté sur écran géant, le duel entre Biancocelesti et Bianconeri débute enfin. Privé de Ciro Immobile, le meilleur buteur de l’histoire du club romain salué par un « Bienvenue dans l’histoire » qui l’a ému aux larmes, Sarri tente le coup avec Pedro en faux-neuf. Sauf que rapidement, il est clair que sa Lazio ressemble à un rhinocéros sans corne et que la possession de sa formation est stérile. En face, la Juve fait du classique Allegri : elle bouche les espaces et se regroupe quand elle n’a pas le ballon, elle pique en plein cœur lorsqu’elle a une demi-occasion. Danilo Cataldi tacle Alvaro Morata dans la surface et ne touche pas le ballon pour Marco Di Bello : Leonardo Bonucci ne laisse pas passer l’offrande et détruit la lucarne de Pepe Reina. La réaction romaine est quasi inexistante et c’est Morata qui n’est pas loin de breaker avant la pause sur un ciseau qui s’envole finalement dans le ciel du stadio Olimpico.La seconde période reprend sur les mêmes bases que la première : la Lazio galère à produire quelque chose et la Juve attend la moindre erreur pour plier la rencontre. Dejan Kulusevski, entré en jeu en première période à la place de Danilo, oblige Reina sur une frappe de près à repousser le ballon en corner. Si Bonucci semble avoir une petite alerte à l’heure de jeu, c’est bien le capitaine turinois d’un jour qui va se charger de doubler la mise à dix minutes du terme. Une nouvelle fois sur penalty, obtenu par Federico Chiesa suite à une sortie calamiteuse de Reina. Dans les arrêts de jeu, Adrien Rabiot sort sur blessure suite à un contact avec Sergej Milinković-Savić au cours d'une fin de match houleuse. Le gong sonne : avec 21 points après treize journées, la Juve reste distancée mais revient à hauteur de la Lazio. Ce costume du chasseur, la Vieille Dame commence à s'y faire.