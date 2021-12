La Fiorentina tape Bologne dans le derby

Bologne (5-3-2) : Skorupski - Dijks (Hickey, 64e), Theate, Medel (Bonifazi, 72e), Soumaoro, De Silvestri (Skov Olsen, 61e) - Svanberg, Domínguez (Vignato, 78e), Soriano - Sansone (Orsolini, 62e), Barrow. Entraîneur : Siniša Mihajlović.

Fiorentina (4-3-3) : Terracciano - Odriozola, M) ilenković, Martínez Quarta, Biraghi (Terzić, 84e) - Bonaventura, Torreira (Sapponara, 85e), Maleh (Duncan, 79e) - González (Callejón, 78e), Vlahović, Sottil (Amrabat, 84e). Entraîneur : Vincenzo Italiano.

En déplacement au Renato Dall'Ara pour défier le voisin Bologne ce dimanche après-midi, la Fiorentina s'est imposée dans la souffrance (2-3) et mis la main sur le 143de l'histoire.Sur un rythme intermédiaire depuis un mois (quatre victoires sur leur sept derniers matchs) les Florentins ont pris les choses en main face à desvenus jouer les trouble-fête. Et c'est Youssef Maleh, démarqué derrière Roberto Soriano et idéalement servi par le centre de Nicolás González, qui a permis aux siens de prendre l'avantage de la tête. Une ouverture du score logique, à laquelle Musa Barrow n'a pourtant pas tardé à répondre. Lancé par Mattias Svanberg à l'entrée de la surface, le Gambien a enchaîné avec une sublime reprise du plat du pied, sans que le ballon ne touche le sol, pour faire se lever la foule.Refroidis sur cette égalisation quelque peu inattendue, les hommes de Vincenzo Italiano ne se sont cependant pas laissé perturber. Au retour des vestiaires, Cristiano Biraghi a ainsi redonné un but d'avance d'un superbe coup-francavant que la machine Dušan Vlahović ne transforme un penalty préalablement obtenu par González. Mais comme à leur habitude, les violets (en jaune pour l'occasion) se sont faits peur dans les derniers instants, la faute à Aaron Hickey et à sa frappe contrée prenant Pietro Terracciano à contre-pied. Les Apennins ont finalement trouvé leur vainqueur.La Fiorentina remonte donc à une excellente cinquième place (à sept points de la quatrième position) et laisse Bologne au huitième rang.