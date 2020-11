Et à la fin, c'est la Finlande qui gagne

Dans une rencontre qui comptait pour du beurre, la France a retrouvé le goût de la défaite après un an et demi d'invincibilité en s'inclinant contre la Finlande (0-2). Face à une sélection finnoise également remaniée, la bande de Deschamps n'a pas séduit. Et doit maintenant se rendre au Portugal avec quelques doutes dans ses bagages.

155

La Finlande en Forss

Les Bleus signent l'armistice

France (4-4-2) : Mandanda - Dubois (Aguilar, 71e), Zouma, Lenglet (Varane, 80e), Digne - Sissoko, Nzonzi, Pogba (Kanté, 57e), Thuram - Ben Yedder (Griezmann, 57e), Giroud (Martial, 57e). Entraîneur : Didier Deschamps.



Finlande (4-4-2) : Joronen - Hämäläinen, O'Shaughnessy, Ojala (Toivio, 66e), Väisänen (Arajuuri, 74e) - Forss, Kauko, Karjalainen (Kamara, 66e), Schüller (Pukki, 80e) - Niskanen (Alho, 66e), Valakari (Taylor, 74e). Entraîneur : : Markku Kanerva.

Par Clément Gavard, au Stade de France

Il n’y avait a priori pas grand-chose pour transformer cette soirée de confinement férié en moment d’éclate assuré. Et surtout pas un match amical entre la France et la Finlande, une affiche vouée à terminer entreetau tableau des audiences. Reste que Didier Deschamps comptait sur cette rencontre pour du beurre pour poursuivre ses expérimentations. Comme face à l’Ukraine le mois dernier, les Bleus pouvaient s’offrir une partie sympathique avec des buts, du jeu et du spectacle. Mais rien ne s'est passé comme prévu : la Finlande, l'une des victimes préférées des Bleus (huit matchs, huit succès), a décroché une victoire de prestige (0-2) au stade de France. À trois jours de retrouvailles décisives au Portugal, la France perd son invincibilité (12 matchs, la dernière défaite remontait à juin 2019), et rappelle qu'elle ne dispose pas de beaucoup de marge à près de six mois de l'Euro.Un match sur la pelouse du champion du monde n’est jamais un fardeau. Les Finlandais, dans l’attente de pouvoir disputer leur première compétition internationale l’été prochain si tout va bien, se ramènent pourtant en mode colonie de vacances, à l’image des cris de chambrage des joueurs finnois à l’échauffement. Après une minute d’applaudissements plus glauque que chaleureuse, la faute au désormais habituel huis clos, pour rendre hommage au regretté Bruno Martini, cette équipe de France expérimentale prend les choses en main tout en douceur. Si la première alerte est signée Karjalainen, les Bleus tentent de mettre un peu de mouvement devant la surface adverse avec un Thuram hyperactif pour sa première sélection. Entre deux klaxons sur le périphérique, le bizut fait trembler la barre d’une tête à bout portant (15), puis croque la feuille sur un caviar de Dubois (17).Le fils de Lilian, qui multiplie les déboulés sur son côté gauche, peut regretter les occasions manquées. Car les Finlandais, sans leur star Pukki et de nombreux cadres laissés sur le banc, font preuve d’une efficacité redoutable. En trois minutes chrono, la partie bascule en faveur des visiteurs. Sous pression au niveau du rond central, Sissoko perd le ballon et laisse Schüller lancer le jeune Forss, plus rapide que Lenglet pour aller fusiller Mandanda. Première banderille, puis une deuxième : à 25 mètres du but français, Valakari profite du laxisme de Nzonzi pour lâcher un superbe enroulé dans la lucarne du fidèle numéro deux de Lloris. Deux tirs, deux buts et deux grimaces de Mandanda. Bingo pour la Finlande, qui gagne en confiance et ne se laisse pas surprendre par la timide révolte tricolore, dont le novice Thuram, bien aidé par Digne, ne peut être le seul instigateur.Cette fois, Didier Deschamps préfère rester vissé sur son banc plutôt que de s’époumoner à hurler ses consignes. Surtout qu’au retour des vestiaires, la France n’est pas plus séduisante, et concède même une nouvelle occasion avec la frappe de Kauko repoussée du pied par Mandanda. Dans l’attente d’un exploit individuel, le collectif étant défaillant, les Bleus peinent à emballer un second acte soporifique, malgré l'entrée du trio Griezmann-Kanté-Martial. Et le coup de tête de Nzonzi, les énièmes tentatives de Thuram ou la reprise au-dessus de Kanté ne viennent pas changer la suite d’un scénario tristement prévisible. Sans aucune inspiration, les Français ronronnent dans les trente derniers mètres adverses, et la Finlande se contente de gérer son avantage en repoussant facilement les multiples centres des latéraux locaux. Les Hiboux Grands-Ducs peuvent savourer, ils viennent de faire tomber une équipe qui n'avait plus perdu depuis près d'un an et demi. Les Bleus peuvent baisser la tête avant de se tourner vers la suite : dans trois jours, au Portugal, ce sera une autre histoire.