La FIFA dépose plainte contre Sepp Blatter

FIFA files criminal complaint in connection with Museum project that landed football with a bill of CHF 500 million https://t.co/V9mgAv53WZ pic.twitter.com/RgWeuO9AGK — FIFA Media (@fifamedia) December 22, 2020

DF

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

T'es plus mon boss.La FIFA a annoncé ce mardi dans un long communiqué avoir déposé plainte à l'encontre de son ancien président, Sepp Blatter, ainsi qu'envers sa direction de l'époque pour «» en rapport avec le lancement de son musée à Zurich ouvert en 2016, après une enquête en interne. L'instance mondiale a déclaré avoir trouvé des preuves de l'implication du Suisse et d'autres personnes dans des activités douteuses en relation avec ce fameux musée.Les 500 millions de francs suisses (environ 460 millions d'euros) qui représentent le coût total du musée «» selon la FIFA qui a investi, depuis, près de 140 millions de francs suisses pour la rénovation du bâtiment, et qui devra payer un loyer jusqu'en 2045 s'élevant à 332 millions d'euros au total .» , a été déclaré dans le communiqué.Comment faire mal à son ex.