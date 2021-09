Une défense à cinq avec Théo Hernandez contre la Finlande

Notre 11 de départ pour affronter la Finlande ! Match à suivre en direct sur TF1 (20H45) #FiersdetreBleus #FRAFIN pic.twitter.com/h2taeJJ5rJ — Equipe de France (@equipedefrance) September 7, 2021

MR, au Groupama Stadium

Freestyle.Pouraprès une série de cinq nuls consécutifs, Didier Deschamps opte pour un nouveau dispositif à l'heure d'affronter la Finlande à Lyon. Le fait notable ? Une défense à cinq, comme lors du huitième de finale contre la Suisse, alors que le sélectionneur s'était juré de ne plus y revenir., avait-il dit lors de sa conférence de presse de rentrée.C'est donc une triplette d'axiaux composée de Zouma, Varane et Kimpembe, qui sera entourée de Dubois et Theo Hernandez (frère de et bizuth ce soir). Pogba et Rabiot sont au milieu de terrain, placés derrière un trio qui a la particularité d'être lié de près ou de loin à a région lyonnaise : Griezmann (qui squattait les tribunes de Gerland quand il était gamin), Martial et Benzema (deux purs produits de l'OL).Et cette fois, impossible de faire porter le chapeau à Clément Lenglet en cas d'échec.Lloris - Dubois, Zouma, Varane, Kimpembe, T. Hernandez - Pogba, Rabiot - Griezmann - Martial, Benzema.