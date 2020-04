La belle anecdote de Djibril Cissé sur Pape Diouf

CA

Un boss parti beaucoup trop tôt.Ce mardi soir, la télévision sénégalaise annonçait le décès de Pape Diouf, ancien président de l'OM, très apprécié des joueurs et des supporters.Djibril Cissé a notamment pu côtoyer l'ancien dirigeant et journaliste sénégalais, lors de la période 2006-2009. En guise d'hommage, l'ancien international français a mis en lumière une belle anecdote en revenant sur sa grave blessure à la jambe, contractée lors d'un match avec l'équipe de France face à la Chine en juin 2006, et qui souligne l'humanité dont faisait preuve Pape Diouf : «"je n'ai qu'une parole, on s'est mis d'accord sur ta signature à l'OM, et ce n'est pas ta blessure qui me fera changer d'avis sur tes qualités et le fait que tu es un joueur fait pour porter les couleurs de ton club de cœur qui est l'OM."