La Belgique écœure un Danemark héroïque

Ultra-dominateur en première période, le Danemark a rapidement ouvert le score par Poulsen, mais n'est pas parvenu à doubler la mise. En seconde période, Kevin De Bruyne est entré en jeu et a tout changé. Une passe décisive et un but du Citizen plus tard, les Belges étaient devant au score. Les Danois ont continué d'attaquer, mais n'ont pas réussi à égaliser. La victoire et la qualif' pour la Belgique, les regrets pour le Danemark.

Eriksen, présent par l'esprit

De Bruyne, vengeur même pas masqué

Danemark (3-4-3) : Schmeichel - Christensen, Kjær, Vestergaard (Olsen, 84e) - Wass (Stryger Larsen, 62e), Højbjerg, Delaney (Jensen, 72e), Mæhle - Damsgaard (Cornelius, 72e), Poulsen (Nørgaard, 62e), Braithwaite. Sélectionneur : Kasper Hjulmand.



Belgique (3-4-3) :Courtois - Alderweireld, Denayer, Vertonghen - Meunier, Dendoncker (Witsel, 59e), Tielemans, T. Hazard (Vermaelen, 90e+5) - Carrasco (E. Hazard, 59e), Lukaku, Mertens (De Bruyne, 46e). Sélectionneur : Roberto Martínez.

Il est des matchs où vous vous sentez portés par une force qui vous dépasse dès les premières minutes. C'est l'un de ces moments qu'ont vécu les Danois face à la Belgique, cinq jours à peine après le malaise de Christian Eriksen. Unequi n'a pas tardé à faire parler la poudre sur un ballon récupéré très haut par Højbjerg, dont le décalage parfait a permis à Yussuf Poulsen de faire exploser le Parken Stadium d'entrée. Mais malheureusement pour eux, les coéquipiers de Martin Braithwaite n'auront pas su conserver ce court avantage, victimes du trop-plein de talent des Diables rouges en attaque. Grâce à deux coups de génie de Kevin De Bruyne, passeur puis buteur, les protégés de Roberto Martínez compostent leur billet pour les huitièmes de finale.Les deux équipes s'étaient mises d'accord avant le coup d'envoi : une minute d'interruption et d'applaudissements serait observée à la 10, comme le numéro de maillot du meneur de jeu de l'Inter. Dommage que celle-ci ait été observée à la 11(oui oui, quand le chrono est à 10'30, c'est bien la 11minute).Néanmoins, les Danois n'ont pas l'intention d'attendre jusque-là pour marcher sur des Belges forcés de plier sous les vagues adverses. L'ouverture du score de Poulsen à peine en poche, les ouailles de Kasper Hjulmand continuent de se ruer à l'attaque, et Courtois doit sauver son navire devant un Mæhle intenable dans son couloir gauche (5), puis sur une tête de Wass (6). On craignait que le choc psychologique ne soit trop grand, mais pas pour le cœur de ces onze combattants rouges déchaînés. Décomplexé, le tout jeune Damsgaard tente sa chance de loin (35), tandis que Simon Kjær s'occupe d'éteindre Lukaku, bien trop esseulé. La dernière banderille de ce premier acte est encore et toujours pour le Danemark, mais Braithwaite préfère envoyer un cachou trop croisé plutôt que de décaler Mæhle (45+1).Malheureusement pour les Danois, le feu va peu à peu s'éteindre, privé d'oxygène après les efforts consentis pendant 45 minutes et des Diables rouges plus incisifs. Et dont le poumon se nomme Kevin De Bruyne, lancé au retour de la pause et apparu débarrassé des stigmates de son choc avec Rüdiger en finale de Ligue des champions. Une domination concrétisée sur une action de très grande classe : démarrage du tank Lukaku, relais tout en toucher de De Bruyne pour régaler Thorgan Hazard. Problème pour les Danois : absent face à la Russie, le maître à jouer de Manchester City a faim et renverse la table d'une magnifique demi-volée au second poteau sur un décalage d'Eden HazardSonné, le Danemark en a encore dans les crampons pour se rebiffer. Martin Braithwaite a beau se démener, l'attaquant du Barça trouve à chaque fois un obstacle sur sa route, que ce soit Courtois (75), Alderweireld (76) ou la barre (87), quand il n'est pas trop court pour reprendre un centre de Cornelius (83). Valeureux jusqu'au bout, les Danois terminent avec une statistique folle de 22 tirs à... 5. Ils devront battre la Russie lundi prochain et espérer un scénario favorable. Les Belges, eux, font le plein et peuvent déjà réfléchir à la suite.