La Belgique avec presque toutes ses forces vives pour défier la France en Ligue des nations

J-6.Dit comme ça, une demi-finale de Ligue des nations, ce n’est pas forcément vendeur. Mais si elle oppose la France à la Belgique, elle a tout de suite bien plus de saveur. En attendant que les deux voisins croisent le fer jeudi prochain au Juventus Stadium (21h), Roberto Martínez a dévoilé ce vendredi ses 24 joueurs convoqués pour ce choc. Et aucune absence notable n’est à signaler, si ce n’est celle de Dries Mertens, blessé, et celle de Thomas Vermaelen, bloqué au Japon pour raisons sanitaires.Non appelés en septembre, Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne, Thorgan Hazard, Axel Witsel ou encore Thomas Meunier seront bien là, au même titre que d’autres cadres tels qu’Eden Hazard et Romelu Lukaku. Le groupe belge comprend également deux joueurs de Ligue 1, à savoir le portier strasbourgeois Matz Sels - quatre gardiens ont été sélectionnés - et le défenseur lyonnais Jason Denayer. En revanche, nulle trace de Jérémy Doku , pas encore revenu de blessure avec Rennes. Il y aura aussi Thierry Henry . Et ça, forcément, on est obligé de le rappeler.