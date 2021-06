L'Ukraine ira à l'Euro dans le sillage de Malinovskyi et Zinchenko

UKRAINE’S FINAL EURO 2020 26 MAN SQUAD ANNOUNCED!The following players have been dropped from the extended squad:LuninMykhaylychenkoSyrotaLednevBondarenkoWildcard inclusion for Sudakov Bezus also makes expected final cut!FULL 26 MAN SQUAD THREAD BELOW: pic.twitter.com/WQGU5ILYvu — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) June 1, 2021

Les Cosaques de Sheva. Si Andriy Shevchenko rêve du Milan , il avait également un petit essorage à faire en vue de l'Euro à la tête de sa, l'équipe nationale d'Ukraine. Des 37 joueurs présélectionnés, 11 ont vu leur nom rayé de la liste.Trois joueurs du Dynamo Kiev (Andriyevskyi, Shepelev et Buyalskyi), ainsi que Yevhen Konoplyanka et Viktor Korniyenko (les deux du Shakhtar Donetsk) et Viktor Kovalenko (Atalanta) ont dû déclarer forfait sur blessure ou à cause de la Covid-19. Quant à Andriy Lunin (Real Madrid, prêté à Oviedo), au duo Oleksandr Syrota - Bohdan Lyednyev (Dynamo Kiev), à Bohdan Mykhaylichenko (Anderlecht) et à Artem Bondarenko (Mariupol), tous ont fait les frais de la concurrence au poste de gardien, en défense et au milieu.Dans ces conditions, les incontestables leaders de lase nomment Andriy Yarmolenko (West Ham), Oleksandr Zinchenko (Manchester City), Ruslan Malinovskyi (Atalanta) et Viktor Tsyhankov (Dynamo Kiev). En attaque, pas de Júnior Moraes, plus du tout en vue ni en odeur de sainteté, mais bien Roman Yaremchuk (La Gantoise). Enfin, ce sera la dernière compétition d'Andriy Pyatov avant la case retraite... même s'il sera remplaçant. Après l'échec cuisant de 2016 , le désir de revanche est présent.