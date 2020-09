L'OM s'accroche à Lille

Trimballé pendant les trois quarts de la partie par des Dogues séduisants (qui ont été récompensés par un pion de Luiz Araújo, en début de deuxième mi-temps), l'OM est revenu de nulle part grâce à Valère Germain (1-1). Pas de deuxième défaite de rang pour les Phocéens, ni de podium pour les Dogues.

Rongier, encore raté

Il ne fallait pas oublier le cousin Germain...

OM (4-3-3) : S. Mandanda - Sakai, Álvaro G., Ćaleta-Car, Y. Nagatomo (B. Sarr, 60e) - Rongier (P. Gueye, 71e), B. Kamara, M. Sanson - Thauvin (V. Germain, 71e), Benedetto (Aké, 78e), Payet (Radonjić, 72e). Entraîneur : André Villas-Boas.



LOSC (4-4-2) : Maignan - Çelik, J. Fonte, Botman, Bradarić (Reinildo, 65e) - Araújo (Ikoné, 72e), Soumaré, B. André, J. Bamba - Yılmaz (R. Sanches, 78e), J. David (T. Weah, 78e). Entraîneur : Christophe Galtier.

André Villas-Boas n'a que ça à la bouche : il a besoin d'un buteur. Ces derniers jours, on parle d'un Luis Suárez (de Watford) pour venir épauler Darío Benedetto au sein de l'effectif marseillais. Valère Germain y a peut-être pensé, au moment de son entrée à vingt minutes du terme ce dimanche, alors que son OM était malmené par l'outsider lillois et filait vers une défaite logique et méritée. Il y a peut-être songé, aussi, au moment où Morgan Sanson est allé botter un corner côté droit, alors que l'on jouait la 85minute. Et il s'est peut-être dit qu'il pouvait l'être, ce buteur. Après tout, pourquoi pas ? Le LOSC, lui, se voyait déjà repartir de Provence avec les trois points et une place sur le podium. Désolé pour les Nordistes, un homme avait des points et un but à marquer.À l'entame, les locaux sont pris à la gorge dans l'entrejeu : l'ossature marseillaise est transpercée une première fois, mais Burak Yılmaz, omniprésent sans être doté d'un compas dans l'œil, fête le premier de ses cinq hors-jeu du premier acte (4). Rapidement, les deux écuries se neutralisent, et les frappes s'écrasent au détriment du spectacle. Luiz Araújo rate deux cartouches, Zeki Çelik se vide de son sang au combat, Marseille joue en pantoufle dans un 4-2-4 statique (avec la nouveauté Yūto Nagatomo)... Et quand Flotov' offre un superbe cadeau aux Dogues, ça flanche devant (39). Puisque personne ne veut s'y coller, c'est donc Çelik qui inquiète le plus Steve Mandanda (43). À l'heure de la causerie, le tableau d'affichage affiche une bulle, mais une tendance a eu le temps de fleurir : l'ascendant est lillois.Au contraire de leurs hôtes, les visiteurs ont toujours des fourmis dans les jambes au retour des vestiaires. Surtout Jonathan Bamba : après une première alerte quelques secondes plus tôt, l'ex-Stéphanois trouve Araújo qui caresse avec amour le soupirail d'(0-1, 47). Toujours pas de réveil de l'OM ? Ça mérite une autre punition, mais Yılmaz, bien décalé par Jonathan David, réussit à torpiller le montant (48). Après ça, seulement, l'équipe d'AVB émerge, et Christophe Galtier est obligé de calmer lui-même Domagoj Bradarić qui perd ses nerfs face à Thauvin avant de céder sa place.La formation nordiste reste conquérante, du moins la patte gauche d'Araújo : cette dernière allume un Mandanda qui tient la baraque (62), et vient lécher le haut de la transversale sur coup franc (67). Il faut faire quelque chose, et Valentin Rongier le sait. Mais la tentative de l'ancien Canari termine, elle, sur le poteau de Mike Maignan (70).Côté lillois, même Benjamin André s'essaie (74). Finalement, c'est dans l'autre sens que le score va bouger : sans prévenir, sur un coup de pied de coin, l'entrant Valère Germain surgit ( comme il y a sept mois, face à ces mêmes Dogues ) entre Renato Sanches et Maignan, augmentant le volume sonore artificiel du Vélodrome et offrant une bonne dose de regrets aux adversaires (1-1, 85). Ce sera le dernier frisson. Il en pense quoi, Valère, de la rumeur Luis Suárez ?