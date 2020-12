Nice récolte plus de 30 000 euros pour les sinistrés de la tempête Alex

La double opération du Gym en faveur des vallées sinistrées par la #TempeteAlex a permis de recueillir + de 30 000€ ! Merci à @aminegouiri,@jreineadelaide et @SchneiderlinMo4 pour leur contribution, et merci @losclive @MontpellierHSC @girondins et @LFPfr pour le soutien ! — OGC Nice (@ogcnice) December 21, 2020

JB

Nice, trop fort hors des terrains. Après une première tombola qui a permis de récolter 5000 euros , les Niçois n'avaient pas dit leur dernier mot et avaient promis de faire mieux en mettant aux enchères les maillots portés par les joueurs lors de la rencontre Nice-Rennes. Résultat : ce sont près de 30 000 euros qui ont été récolté grâce aux tuniques des Niçois et des Rennais, qui seront intégralement reversés aux sinistrés de la tempête Alex.C’est le maillot d'Eduardo Camavinga qui a été le plus prisé et qui a été vendu pour 2515 euros. Ceux de Jeff-Reine Adélaïde, Amine Gouri, Kasper Dolberg et Dante ont tous été vendus pour 1000 euros. Plusieurs Aiglons ont participé à cette vente aux enchères (comme Amine Gouiri, Morgan Schneiderlin et Reine-Adélaïde) tandis que d’autres clubs de L1 (le LOSC, Montpellier et Bordeaux) se sont aussi mobilisés.La Ligue 1 Conforama est bien un grand championnat.