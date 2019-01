L'Italie parie contre les pronos

La coalition gouvernementale formée par le Mouvement cinq étoiles et la Ligue du Nord - qui dirige l'Italie depuis mai dernier - a décidé en août 2018 d'interdire les publicités pour les paris, notamment sportifs, dès janvier 2019. Une réglementation qui devrait finalement n'entrer en vigueur qu'en juillet prochain. L'occasion de revenir sur une nouvelle forme de prohibition publicitaire, qui inquiète un bon paquet de clubs transalpins.

1

Paris perdus

Des trous dans les caisses

Problème de santé publique

Sponsors sous embargo

Par Adrien Candau

Tous propos recueillis par AC

C'est donc un petit séisme politique qui a retourné la Botte en mars 2018. Une date où la coalition de centre droit, avec à sa tête la Ligue du Nord, ainsi que le Mouvement anti-système dit 5 étoiles (M5S) remportent la majorité des sièges de sénateurs et de députés. De quoi inciter la Lega et le M5S à former une alliance inédite. Un pacte dont l'une des premières mesures pourrait bien, à l'avenir, affecter la compétitivité des clubs de football italien.Retour en août dernier. Le nouveau gouvernement italien fait alors adopter le «» , qui vise à sanctionner les entreprises abusant de la flexibilité du marché du travail pour paupériser et précariser les travailleurs transalpins. En apparence, pas de quoi faire tiquer le football italien. Sauf que la loi comprend également une interdiction de la publicité des jeux de hasard à partir de janvier 2019. Une mesure finalement repoussée à juillet prochain.Une disposition qui inquiète forcément les clubs de Serie A et B, dont une bonne partie bénéficie de sponsorings de sociétés de paris sportifs dont ils assurent la publicité (parfois sur leurs maillots). Problème : en football comme ailleurs, l'argent est le nerf de la guerre, et la Lega Serie A ne l'ignore évidemment pas. Selon une étude publiée par l'European Gaming and Betting Association, les entreprises de paris dépensent autour de 120 millions d'euros dans le sponsoring du sport italien, une bonne partie de cette somme étant dédiée au football.» , pose Nicola Dolci, avocat au sein du cabinet de conseil Withersworldwide et spécialisé dans l'économie du sport. «, déroule Alessandro Baroncelli, professeur de management international à l'université catholique du Sacré-Cœur de Milan et spécialisé dans l'économie du football.À titre d'exemple, Eurobet finance huit clubs qu'on pourrait identifier comme des puissances économiques moyennes de l'élite italienne : Cagliari, le Chievo, la Fiorentina, Empoli, le Genoa, la Sampdoria, l'Atalanta et l'Udinese. Voilà pour les retombées directes liées à l'interdiction. «, reprend Alessandro Baroncelli.Reste encore à déterminer ce qui a pu bien pousser le gouvernement italien à soudainement partir en croisade contre l'industrie des paris. «» , répond Alessandro Baroncelli. À en croire les statistiques officielles, un peu plus de cent milliards d'euros ont été dépensés dans l'industrie des paris en Italie en 2017 (toutes formes confondues, à savoir machines à sous, jeux de cartes, pronostics sportifs, vidéoloterie, etc.).Soit une augmentation de 6% par rapport à 2016, et d'environ 142% par rapport à 2007. Près d'un million de personnes seraient dépendantes au jeu, dont près de la moitié sont au chômage selon Associated Press. «, avance Stella Riberti, avocate au sein du cabinet de conseil Withersworldwide, notamment spécialisée dans l'économie du sport et des médias.L'application de la future interdiction est, elle aussi, porteuse de certaines zones d'ombre. Si un club bravait la nouvelle loi, par exemple en affichant une société de paris sportifs sur son maillot, il devrait payer une sanction administrative égale à 5% de la valeur du contrat de sponsoring conclu avec cette dernière (pour une amende plafonnée à 50 000 euros au maximum pour chaque violation constatée). L'ensemble devient encore plus complexe quand on envisage le cas d'équipes étrangères se déplaçant en Italie, par exemple dans le cadre des matchs de C1 ou de C3., estime Nicola Dolci.» L'opinion publique italienne semble, elle, plutôt divisée sur le bien fondé de cette nouvelle interdiction. Même si cette dernière vise probablement à aussi valoriser l'interventionnisme économique du nouveau gouvernement transalpin. Qui n'oublie sans doute pas que les élections européennes de mai 2019 approchent à grands pas.