L'Inter assure face à la Samp

29

Handanovič - Škriniar, De Vrij, Bastoni - Candreva, Gagliardini, Barella, Young - Eriksen - Lukaku, L. Martínez. Entraîneur : Antonio Conte.



UC Sampdoria (3-5-1-1) : Audero - Bereszyński, Yoshida, Colley - Thorsby, Linetty, Bertolacci, Jankto, Murru - Ramírez - La Gumina. Entraîneur : Claudio Ranieri.

AC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Intermittent du spectacle.Impressionnante de maîtrise en première période et beaucoup plus timorée ensuite, l'Inter a néanmoins assuré l'essentiel pour dominer la Sampdoria à Giuseppe Meazza. Les Lombards ont d'abord ouvert le score par Lukaku, subtilement servi par Eriksen dans la surface et à la conclusion d'une superbe action collective.Scénario quasi identique sur le second pion, avec cette fois-ci Lautaro à la finition après un échange inspiré entre Lukaku et Candreva dans la zone de vérité. Problème : lesse relâchent dans le second acte, et Thorsby peut réduire la marque sur corner. Les ouailles de Conte se contenteront ensuite de contrôler leur affaire sans briller, mais avec succès.Victoire importante pour les, qui reviennent à six unités de la Juve et restent de facto dans le coup dans la lutte pour le Scudetto.