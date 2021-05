L'Espérance de Tunis décroche un 31e titre

Champions ! Congratulations / مبروك / Félicitations pic.twitter.com/V1r7izWHHh — Espérance de Tunis الترجي التونسي (@ESTuniscom) May 1, 2021

LF

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L'EST roule sur la Tunisie.Vainqueur du Stade tunisien ce samedi grâce au but du défenseur algérien Abdelkader Bedrane (1-0), l'Espérance sportive de Tunis s'est adjugé son cinquième titre de champion d'affilée. À trois matchs de la fin, l'Étoile sportive du Sahel ne peut plus rattraper le club de la capitale. Un 31sacre pour le club de Tunis, qui reste loin devant son rival du Club africain et ses dix titres. Reste que ce dernier pourra (un peu) gâcher la fête mercredi à l'occasion du derby.L'Espérance peut maintenant se concentrer sur la Ligue des champions de la CAF et viser une cinquième victoire. Qualifiés en quarts de finale, les Tunisiens affronteront le CR Belouizdad, club d'Alger, les 15 et 22 mai.