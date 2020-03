L'équipe type du week-end

Pas de retard ou de changement d'heure, pour la sélection du week-end. Qui se compose d'éléments hétéroclites entre solidarité, générosité et aveuglement. Rüştü Reçber, lui, fait partie des nombreuses nouvelles victimes...

Gardien

Rüştü Reçber (Turquie) : Hospitalisé, a annoncé sa femme. Mais la nouvelle victime de l'ennemi numéro un de la planète qui a réussi à transpercer ses gants se rétablira, au vu de l'esprit guerrier qu'il montrait devant ses cages.

Défenseurs

Orl Oge (France) : Jamais les médias et les téléspectateurs n'ont si peu parlé de lui, alors qu'il a bel et bien tenu son rang au moment où le quatrième arbitre a signifié son entrée en jeu à 2 heures du mat' dans la nuit de samedi à dimanche. Toujours fidèle aux grands rendez-vous, le changement d'heure n'a cependant pas été très décisif ce week-end, puisque tout le monde s'en fichait. L'impression de disputer un morne amical, en somme.

Juventus (Italie) : Ils sont nombreux à accepter une baisse de salaire, mais les Turinois font fort. En s'asseyant sur quatre mois de paye, Cristiano Ronaldo et ses compagnons assurent environ 90 millions d'euros de sécurité à leur employeur. Et en plus, Paulo Dybala va mieux !

Diego Godín (Inter) : « Nous avons été exposés jusqu'au dernier moment, ils ont continué à tirer la corde pour voir si nous pouvions continuer à jouer jusqu'à ce que la situation ne soit pas viable. Nous avons continué à jouer pendant plusieurs semaines, nous avons continué à nous entraîner jusqu'à ce qu'un joueur soit testé positif. » Ça semble évident : l'arrière central en veut aux autorités italiennes.

Canal Plus (France) : La LFP le redoutait certainement, la chaîne lui a annoncé clairement. Par la plume de Maxime Saada, son président de directoire : « Nos revenus publicitaires sont en chute libre » , le paiement des droits télé ne sera donc pas versé. La crise, pour tout le monde.

Milieux

Dimitri Payet (Marseille) : Ou plutôt la police de sa ville, qu'il a félicitée pour le message « Restez chez vous » affiché aux couleurs de l'OM sur l'un des véhicules des forces de l'ordre. Du coup, le milieu est encore plus « amoureux » de sa commune.

C’est pour ça que je suis amoureux de cette ville ❤️ @marseille Tout le monde est derrière l’@OM_Officiel ⚪️Ⓜ️Le terrain me manque ?#RestezChezVous pour que l’on puisse tous retrouver notre maison L’@orangevelodrome ?? https://t.co/yaunJbxtTw — Dimitri Payet (@dimpayet17) March 28, 2020

Alexander Lukashenko (Biélorussie) : Il est le seul président européen à laisser le ballon encore rouler. Il est le seul à ne pas avoir peur du monstre invisible. Mieux : il est le seul à nier sa présence. « Ici, il n’y a pas de virus. C’est comme un frigo, le sport et surtout le sport hivernal sont le meilleur moyen de combattre le coronavirus, a lancé celui qui a participé à un tournoi de hockey. Buvez de la vodka, allez au sauna et travaillez dur. » Ok pour la vodka.

Alexander Lukashenko: There are no viruses here! Have you seen them flying? I haven't either. The cold is the best health! Better than sport, especially ice, it's anti-virus medicine, the most genuine! https://t.co/aIoIbgVXT9 — X Soviet (@XSovietNews) March 28, 2020

Jamie Towers (Hamilton) : Fervent amateur de Football Manager, ce jeune Écossais a décroché le titre de champion lors de la dernière journée avec un minuscule point d'avance sur le Celtic. Quoi de mieux que des fumigènes allumés à la fenêtre, pour fêter ça ?

Day 14 without football:Just won the league on football manager pic.twitter.com/VWnL4zN5Um — Jamie Towers (@JamieTowers8) March 26, 2020

Attaquants

Ángel Correa (Atlético de Madrid) : Il n'y a plus de coiffeur ouvert, mais le Matelassier n'en avait pas vraiment besoin vu qu'il a tout rasé. La raison de cette folie capillaire ? Apporter du soutien à sa maman, qui se bat contre le cancer et qui a perdu ses cheveux à cause de sa thérapie. Tant qu'il y a du smile...

Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) : Jamais avare en dons, le Français a offert de l'argent à la Fondation Abbé Pierre. « Sa générosité permettra notamment de mettre en œuvre des actions de première urgence : accès à l'eau et à l'hygiène des personnes en grande précarité, accès à l'alimentation et mise à l'abri de personnes sans domicile, financement de maraudes, etc » , a informé l'association. Toujours bon à prendre.

#FRATERNITÉ #SOLIDARITÉDu talent et du cœur, @KMbappe soutient la Fondation @Abbe_Pierre. Merci à lui pour sa générosité et son attention en direction des personnes en grande précarité. https://t.co/utDhSLYuKHdr pic.twitter.com/sTShDX45Om — FondationAbbéPierre (@Abbe_Pierre) March 27, 2020

Reza Paratesh (M6) : Une petite boulette, juste pour rigoler. Pour commenter l'actualité de Lionel Messi au cours d'une émission, la chaîne française a illustré l'Argentin par une image... de son sosie iranien. Et si on s'amusait à faire l'inverse ?

J'suis mort, #M6 a pris le sosie iranien de Messi pour illustrer leur reportage sur les dons des sportifs contre le #COVID19 ?Le stagiaire en télétravail en a pu rien à branler ? pic.twitter.com/dgGc7F8aoc — Ayb Mnt (@ayb_bs) March 28, 2020

Sur le banc

Carlo Ancelotti (Everton) : Peu enclin à ne pas travailler, l'entraîneur s'est remis dans ses cours de philosophie. « Nous vivons une vie à laquelle nous n'étions pas habitués et qui nous changera profondément. L'eau de la lagune de Venise n'a jamais été aussi claire et propre, l'air a changé, les rues vides sont spectaculaires, cela aurait été vraiment beau si ça ne dépendait pas de la pandémie, si le prix à payer n'était pas la vie brisée de milliers de personnes, a déclaré l'Italien. C'est une sorte de rébellion de la Terre contre l'homme. Et si internet explose aussi, on a réussi. Fini l'esclavage des smartphones, et retour aux rapports personnels. » Utopique, le sourcil ?

Christian Gourcuff (Nantes) : Son confrère français, de son côté, reste focus sur le football. Et pour lui, une seule solution est envisageable : commencer la saison prochaine « au mois de février » , et se calquer sur l'année civile. Pourquoi pas, après tout ?

Marco Reus (Borussia Dortmund) : 500 000 euros. Telle est la somme versée par l'Allemand, pour aider les petites et moyennes entreprises de sa ville touchées par la pandémie. Pas rien.

Luis Suárez (Barcelone) : 500 paniers de denrées alimentaires et de produits d'hygiène. C'est le cadeau délivré par l'Uruguayen à un quartier défavorisé de Casavelle touché par la pandémie. Pas bête.

Guillaume Hoarau (Berne) : Une chanson. Voilà l'idée proposée par le Français pour inciter les gens à respecter le confinement. Pas aussi inspiré que Philippe Hinschberger.

Par Florian Cadu