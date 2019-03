L'équipe type du week-end

En ce week-end de la Saint-Patrick, c'était la fête à tous les étages et il y a en avait, comme d'habitude, pour tous les goûts. Comme on ne peut pas sélectionner à chaque fois Leo Messi, Fabio Quagliarella et Wissam Ben Yedder dans l'équipe, d'autres s'y sont faufilés.

Gardien

Remi Matthews (Bolton) : Incompréhensible boulette du gardien de Bolton dimanche face à Wigan : avant de poser le ballon à terre pour son dégagement, il avait pourtant pris le temps de vérifier que personne ne se trouvait dans son dos... Problème, Matthews n'a pas vu Michael Jacobs qui se trouvait sur sa droite. Pendant que Jordan Pickford tente tant bien que mal de sauver la réputation des portiers anglais, d'autres comme lui ou David Martin (auteur lui aussi d'une belle bourde en Cup) restent fidèles aux traditions.

[⚽️ VIDÉO BUT] ?? #Championship ? L'énorme boulette du gardien de Bolton !? Il pose le ballon au sol alors qu'un attaquant est dans son dos et se fait surprendre !? Remi Matthews s'était pourtant retourné pour vérifier...https://t.co/FoNrItHQ6l — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 17 mars 2019

Défenseurs

Michael Essien (Sabail FK) : Après la Grèce et l'Indonésie ces dernières années, le Ghanéen (36 ans, ici en latéral droit comme en finale de LDC 2008 avec Chelsea) va faire un petit tour en Azerbaïdjan. #YOLO

Stefan de Vrij (Inter) : Le joli coup de casque du Batave a été précieux à l'Inter dans le derby milanais. Et le défenseur en profite pour se rattraper de sa boulette qui a causé l'élimination intériste en Ligue Europa.

Christophe Castaner (Olympique de l'Intérieur) : On s'offre une beuverie le jeudi, on joue les trouble-fêtes le vendredi. Sacrée semaine pour Monsieur le ministre.

Layvin Kurzawa (Paris S-G) : Un retour d'une grosse blessure, quelques foulées sur les pelouses de Ligue 1 et un come back dans les 23 Bleus, un an et demi après ! Elle est là, la performance du week-end.

Milieux

Ángel Di María (Paris S-G) : Que ce soit Mandanda ou Pelé, ils ont tous dégusté. Mbappé et le Parc tout entier se sont aussi régalés. L'homme de ce « Classique » , évidemment.

Luis Alberto (Lazio) : Ce dimanche, c'était son jour. Auteur de deux réalisations et d'une offrande, l'Espagnol a même dédicacé l'un de ses pions à Guido Guerrieri, le troisième gardien de la Lazio qui a perdu son père il y a quelques jours. Voilà ce que c'est, un grand bonhomme.

Wayne Rooney (DC United) : Au cas où vous l'auriez oublié, Wayne Rooney coule aujourd'hui des jours paisibles à Washington, depuis huit mois maintenant. Et ce week-end, la légende a régalé avec trois pions, dont un penalty, lors du festival face au Real Salt Lake (5-0).

Attaquants

Javier Hernández (West Ham) : Une tête à la 84e, une tête à la 92e. Voilà comment on renverse le dernier de Premier League.

Wouter Weghorst (Wolfsbourg) : Premier triplé en carrière pour l'attaquant des Wölfe. Et quand c'est en plus agrémenté de deux passes décisives, ça file tout droit dans le onze titulaire de l'équipe type du week-end.

Karl Toko Ekambi (Villarreal) : Le doublé en moins de trois minutes pour KTE face au Rayo. Oui Monsieur !

Remplaçants

Luca Cigarini (Cagliari) : Inscrire un but de filou sur coup franc depuis le milieu de terrain ; célébrer comme il se doit, c’est-à-dire sans retenue ; voir l'arbitre finalement refuser le but, après s'être rendu compte que le coup de pied arrêté était indirect. C'est pas de la lose de compétition, ça ?

[? VIDÉO] ?? #SerieA ?? Luca Cigarini marque d'un sublime coup franc dans sa propre moitié de terrain contre la Fiorentina !? Mais l'arbitre annule finalement le but car le coup franc était indirect...https://t.co/wwvknVnDSo — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 15 mars 2019

Romain Hamouma (Saint-Étienne) : Et si le petit Romain retrouvait son football ? Avec un caramel et deux caviars enregistrés sur la pelouse de Malherbe, le Stéphanois a soigné ses stats et largement contribué à la saucée qu'a pris son ancien club (0-5).

Jean-Christophe Bahebeck (Utrecht) : JCB est toujours vivant. Un doublé pour lui en Eredivisie face à Breda.

Vedad Ibišević (Hertha Berlin) : La palme du carton rouge stupide de la semaine est attribuée à l'ancien Parisien et Dijonnais, et haut la main !

[? VIDÉO] ?? #Bundesliga ? Ibišević perd ses nerfs et balance le ballon sur Bürki !❌ Carton rouge direct !https://t.co/wmuzlzYeRK — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 16 mars 2019

Alphonso Davies (Bayern Munich) : Oui, il y a eu les trois buts de James Rodríguez. Mais ce que l'on retiendra de la démonstration du Bayern face à Mayence (6-0), c'est surtout le premier tremblement de filets en Buli de la pépite canadienne (18 ans), arrivé en janvier en Bavière.

Par Jérémie Baron

Crédits : bwfc.co.uk et Thomas Bresson