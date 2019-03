Bonne affaire pour Guingamp, grosse galère pour Caen

S'il a fallu attendre les dernières minutes pour voir Guingamp réaliser le coup de la soirée et grimper à la place du barragiste, on a tout de suite su que celle de Caen serait extrêmement difficile. Angers et Amiens n'ont quant à eux rien proposé, mais ils ont bien été suppléés par Nîmes et Strasbourg.

Guingamp (4-3-3) : Caillard - Traoré, Kerbrat, Sorbon, Rebocho - Merghem (Rodelin, 72e), Phiri, Deaux (Ndong, 34e) - Benezet (Blas, 80e), Roux, Thuram. Entraîneur : Jocelyn Gourvennec.



Dijon (4-3-3) : Allain - Chafik, Lautoa, Yambéré, Haddadi - Marié (Kwon, 89e), Abeid (Balmont, 63e), Amalfitano - Sliti (Saïd, 81e), Tavares, Jeannot. Entraîneur : Antoine Kombouaré.





Caen (4-1-4-1) : Samba - Genevois (Zahary, 41e), Gradit, Djiku, Guilbert - Diomandé - Khaoui, Fajr, Joseph (Imorou, 46e), Crivelli - Tchokounté (Beauvue, 64e). Entraîneur : Fabien Mercadal.



Saint-Etienne (4-2-3-1) : Ruffier - Saliba, Subotić, Kolodziejczak, Polomat - Aït-Bennasser, M'vila - Hamouma (Ghezali, 78e), Cabella, Nordin (Vada, 74e) v Berić (Gueye, 83e). Entraîneur : Jean-Louis Gasset.



La Brigade Loire nantaise interrompt le match à la 8e minute #SCOASC pic.twitter.com/ZpUgSAw0bA — gildascrozon (@gildascrozon) 16 mars 2019



Angers (4-3-3) : Butelle - Manceau, Traoré, Thomas, Bamba - Ndoye, Santamaria, Fulgini (El-melali, 79e) – Reine-Adelaide (Mangani, 61e), Bahoken (Lopez, 46e), Tait. Entraîneur : Stéphane Moulin.



Amiens (4-4-2) : Gurtner - Krafth, Lefort, Gouano, Pieters - Ghoddos (Bodmer, 77e), Monconfuit, Blin, Timité - Otero (El-hajjam (86e), Konaté. Entraîneur : Christophe Pelissier.



Une centaine de supporters du Racing actuellement au commissariat de Nîmes. Ils n’auraient pas respecté l’arrêté préfectoral qui leur interdisait de circuler dans le secteur de la gare. Pour l’instant, le parcage visiteurs sonne bien creux. #NORCSA #Ligue1 pic.twitter.com/zE3z25dTnZ — France Bleu Alsace (@BleuAlsace) 16 mars 2019



Nîmes (4-3-3) : Bernardoni - Alakouch (Thioub, 25e), Briançon, Landre (Lybohy, 8e), Maouassa - Valls (Bozok, 67e), Savanier, Ferri - Bouanga, Alioui, Ripart. Entraîneur : Bernard Blaquart.



Strasbourg (5-3-2) : Sels - Lala, Mitrović, Koné, Martinez, Carole (Liénard, 77e) - Prcić, Gonçalves, Fofana - Mothiba, Da Costa (Zohi, 85e). Entraîneur : Thierry Laurey.



» Le message du Kop Rouge est clair, au Roudourou. Est-il compris par les joueurs ? Le doute est permis. La meilleure occasion bretonne doit attendre la 37minute pour s'inviter à la soirée, avec un piqué de Roux qui passe au-dessus des buts d'Allain. La stat de frappe cadrée reste à zéro, tandis que Dijon s'est montré entreprenant. Mais ni Amalfitano, ni Jeannot, ni Marié ne trompent la vigilance de Caillard qui maintient les siens à flots. Lucas Deaux , blessé, sort en pleurs ? La première frappe cadrée, signée Thuram après l'heure de jeu, aura séché ses larmes. Surtout, le penalty obtenu par le même Marcus lui redonne le sourire ! Car Blas, tout juste entré en jeu, prend ses responsabilités, et offre une victoire ô combien précieuse à l'En Avant. Un tir aux onze mètres qui fait gagner deux places à Guingamp . Efficacité maximale.Il paraît que Saint-Étienne est dans le dur ? Alors, les Caennais peuvent sérieusement s'inquiéter. Car le carton de la soirée s'est déroulé sur leur pelouse, mais il n'est pas du tout en faveur de leur équipe. Sur la gauche, Hamouma fixe avant de repiquer et de déclencher, Samba a les mains moites... C'est au fond. Le début de la fin. Le Stade Malherbe prend vague sur vague, Hamouma s'arrache à droite et centre pour Berić qui conclut de près entre la charnière.Puis Hamouma, toujours lui, toujours à droite, s'amuse de ses vis-à-vis avant de servir Nordin de l'extérieur. La frappe du Stéphanois est au sol, croisée et au fond. Le Normandy Kop baisse les oripeaux, et se tait. Une bonne partie sera même rentrée chez elle quand Ghezali, puis Vada vont achever le travail d'humiliation. Malherbe est dernier à la différence de buts, Sainté revient à un point de l'OM. Deux mondes.Zéro corner à la pause : tout est dit sur le jeu pendant 45 minutes. En fait, il faut compter sur un acteur inattendu pour mettre du sel dans le beurre de cette période : les supporters nantais. Interdite de déplacement dimanche à Reims , la Brigade Loire se pointe à Raymond-Kopa pour exprimer son mécontentement. Ce qui donne des fumis balancés sur le terrain, une interruption de quelques minutes, deux banderoles ( «» et «» ) et une évacuation par les CRS.Pour le reste, il faut attendre l'heure de jeu et la belle sortie de Butelle face à Timité pour voir le jeu s'ébrouer. Mais il est écrit qu'il n'y aura rien à raconter. Même le twist attendu quand un penalty est sifflé contre le même Timité va être gâché par Lopez. À sa décharge, le superbe arrêt main opposée de Gurtner. Le geste du match. Au moins, ça en fait un.Point supporters, épisode quatre sur quatre. Cette fois, ce sont les Strasbourgeois cueillis à Nîmes et priés de traverser la France dans l'autre sens sans pouvoir assister au match. Dommage, ils ne verront pas les modèles de contre menés par leur équipe. Le premier porte la patte Mothiba, au départ et à la conclusion d'une jolie reprise de volée couchée après un bon relais de Gonçalves. Le second doit tout à Da Costa, dont le combo petit pont/ouverture de l'extér' est soyeux. Fofana lui fait honneur, Nîmes est K.O. Car avec la moitié de la défense blessée (et remplacée) avant la demi-heure et un jeu offensif anémique, les Crocos sont dans le dur.Le train du destin aurait pu prendre une autre destination si Alioui avait égalisé avant la pause, mais l'excellent Sels a refusé tout net la bifurcation. Va-t-il repasser deux fois ? Pas impossible, quand le RCSA voit un but de Gonçalves refusé par la VAR pour une faute au départ de l'action et que, deux minutes plus tard, l'entrant Lybohy trompe le troisième gardien belge sur une huitième passe décisive de Téji Savanier . Et il repasse ! Koné met la main dans la surface à la dernière minute, Savanier s'avance... C'est dedans ! Le ventre mou nous a offert un scénario de fou. Et la mémoire du petit Farés, abonné de sept ans parti bien trop tôt auquel les Costières ont rendu hommage en début de match, est honorée avec brio par les joueurs.