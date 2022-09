L'Eintracht Francfort gifle Leipzig

Eintract Francfort (4-2-3-1) : Trapp - Jakić (Chandler, 87e), Tuta, Ndicka, Lenz (Smolčić, 87e) - Rode (Dina Ebimbe, 32e), Sow - Lindstrøm (Knauff, 74e), Götze, Kamada - Kolo Muani (Borré, 74e). Entraîneur : Oliver Glasner.



RB Leipzig (3-4-1-2) : Gulácsi - Simakan (Haidara, 69e), Orbán, Gvardiol - Henrichs, Laimer, Kampl (Szoboszlai, 46e), Raum (Halstenberg, 69e) - Olmo (Forsberg, 11e) - Nkunku, Werner (Silva, 74e). Entraîneur : Domenico Tedesco.

L'aigle plus fort que le taureau.Coupable d'une entame de match totalement ratée, le RB Leipzig n'a jamais pu revenir dans la partie face à une séduisante formation de l'Eintracht Francfort, qui enchaîne un deuxième succès en Bundesliga.Unque pense lancer Kamada, envoyé seul face au but par Kolo Muani, avant d'être signalé hors jeu (10). Qu'importe, puisque le duo se remet en action dans la foulée : à la tombée d'un long centre, l'ancien Nantais remet parfaitement de la tête pour son compère. Touché, Leipzig coule un peu plus dans la foulée, trahi par ses errements défensifs. Après un dribble derrière la jambe d'appui, Rode voit sa frappe contrée terminer sa course au fond des filets. Christopher Nkunku et compagnie n'y arrivent pas et rejoignent les vestiaires avec une seule malheureuse tentative hors cadre.L'heure du réveil juste après la pause ? L'international tricolore envoie une volée au-dessus (50) et la bande de Domenico Tedesco en montre un peu plus. Pendant quelques minutes, seulement. Peu à peu, Francfort reprend sa domination, et Gulácsi doit sortir une parade miraculeuse du bout du pied devant Götze (59). Mais c'est fort logiquement que l'Eintracht creuse l'écart : à la suite d'une combinaison sur corner, Lenz voit sa frappe repoussée dans les pieds de Tuta, qui célèbre même avant d'envoyer le cuir au fond. Le calice jusqu'à la lie pour le RBL avec ce penalty concédé par Haidara devant Knauff et transformé par Borré, auteur de son premier but de la saisonDe quoi très bien (ou très mal, c'est selon) préparer son entrée en lice en Ligue des champions dans quelques jours.