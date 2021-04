L'Atlético chute à Bilbao

Athletic Bilbao (4-4-2) : Simon - Capa (Lekue 46e), Nunez, Martinez, Balenziaga - Berenguer (Ibai Gómez 82e), Vencedor (Vesga 71e), Garcia Carillo, Morcillo - Sancet (López 76e), Villalibre (Iñaki Williams 71e). Entraîneur : Marcelino.



Atlético de Madrid (4-4-2) : Oblak - Trippier (João Félix 60e), Savić, Felipe, Lodi (Hermoso 74e) - Carrasco, Herrera (Lemar 60e), Koke, Saúl (Suárez 60e) - Correa (Torreira 65e), Llorente. Entraîneur : Diego Simeone.

La Ligue 1 n'a pas le monopole d'une course au titre folle.Sous pression après la victoire du Barça et du FC Séville, l'Atlético de Madrid s’est totalement manqué et a lâché trois points dans la course au titre avec sa défaite sur la pelouse de l’Athletic.Car l'Atlético s'est bien fait secouer. Après un contre rondement mené, Berenguer surgit au milieu de troiset claque une tête imparable après un centre de Capa. Une ouverture du score précoce qui n’a pas le mérite de réveiller les joueurs de Diego Simeone. Malgré l’occasion gâchée par Correa (27), les Madrilènes bafouillent leur football face à des Basques décomplexés. Villalibre est ainsi tout proche de corser l’addition, mais Oblak est cette fois sur la trajectoire (32).Au retour des vestiaires, l’Atléti se ressaisit. Après les échecs devant le but de Marcos Llorente (53) et Carrasco (55), Diego Siemone lance son armada offensive. Un temps coriaces, les coéquipiers d’Iñaki Williams, qui fêtait sa 189apparition d’affilée, finissent par s'incliner. Savić trompe Simon, fautif lors de sa sortie, après un corner de Carrasco. Un coup de tête bien inutile, car derrière personne n'est au marquage de Martinez. Le défenseur central fusille Oblak... et l'avance desau classement.La balle est désormais dans le camp du Barça, qui a son destin entre ses mains.