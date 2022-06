Fais venir So Foot et Yannick Cahuzac dans ton club !

L'appel du 18 juin de Yannick Cahuzac, parrain du Vrai Foot Day 2022

L'équipe du VFD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Parce que. Parce quepour tout le monde. Parce que l’arbitre de touche qui est aussi le dirigeant de l’équipe adverse. Parce que. Parce que le, c’est, on s’est dit queEt après Steve Savidan Organisée, pour la, leprochain dans toute la France (la Suisse et la Belgique) par So Foot, elle. Surtout si elles vont dansSi vous voulez retrouver Yannick derrière la rambarde de votre club avec toute la rédaction de So Foot et sofoot.com les 09 et 10 octobre prochains, pour assister et couvrir votre match comme si c’était une finale de Ligue des Champions, il suffit d’inscrire son club sur le site du Vrai Foot Day et d’attendre les instructions secrètes par email.