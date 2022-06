L'Angleterre miraculée en Allemagne

Dominée et menée par une équipe d'Allemagne plutôt séduisante, l'Angleterre est parvenue à recoller en toute fin de match pour ramener un nul de Munich. Accroché par Schlotterbeck, Harry Kane a ainsi répondu à l'ouverture du score d'Hofmann depuis le point de penalty, inscrivant au passage son 50e but sous le maillot des Three Lions. Un partage des points qui n'arrange personne, à part bien sûr l'Italie.

À toute berzingue

Harry Kane en sauveur

Allemagne (3-4-3) : Neuer - Schlotterbeck, Rüdiger, Klostermann - Hofmann (Gnabry, 65e), Kimmich, Gündoğan (Sané, 83e), Raum - Müller (Goretzka, 76e), Havertz, Musiala (Werner, 65e). Entraîneur : Hansi Flick.



Angleterre (4-2-3-1) : Pickford - Walker, Stones, Maguire, Trippier - Phillips (Bellingham, 14e), Rice - Saka (Bowen, 80e), Mount (Grealish, 72e), Sterling - Kane. Entraîneur : Gareth Southgate.

C'était il y a à peine un an, à Wembley, en huitièmes de finale de l'Euro, et less'étaient imposés pour poursuivre leur route. Onze mois plus tard, Allemands et Anglais avaient de nouveau rendez-vous dans cette Ligue des nations, cette fois-ci du côté de Munich. Avec une seule idée en tête : ne pas laisser partir le wagon de la qualification pour le dernier carré. Et au fil d'une vraie bataille, l'Allemagne a régulièrement pris le dessus, avant de valider sa domination au retour des vestiaires par Hofmann. Jusqu'à ce penalty gratté et transformé par Harry Kane au bout de la soirée, qui condamne les deux équipes au surplace.Deux équipes en quête de succès, des jeunes aux dents longues à quelques mois de l'envol pour le Qatar et du talent sur chaque centimètre carré de pelouse : ce choc ne pouvait que réserver sa dose de spectacle. Il faut un sauvetage de Walker pour priver Müller d'une ouverture du score précoce sur un corner littéralement offert à des Allemands qui mordent dans cette entame de match comme des morts de faim (2). Malgré une frappe de Kane sur Neuer (7), c'est bien laqui domine un combat déjà éprouvant pour des organismes harassés par une saison interminable, et Calvin Phillips est le premier à devoir déposer les armes. Sur un long ballon en profondeur, Hofmann pense débloquer les compteurs, mais il était en position de hors-jeu au moment de se faire la malle dans le dos de la défense (23). Harry Kane ne cadre pas sa demi-volée sur un nouveau corner (27), tandis que l'Allemagne négocie mal plusieurs coups et laisse passer l'opportunité de prendre les devants. Une dernière de part et d'autre pour la route, histoire de conclure en beauté un premier acte enjoué ? La volée de Musiala termine dans la niche de Pickford (45), juste avant que le roc Neuer ne sorte d'une seule main la tentative croisée de Saka (45+1).Quinze minutes pour recharger les batteries, et on repart. À une différence près, cette fois : les filets ne vont plus tarder à trembler. Parfaitement trouvé dans la surface, Hofmann enchaîne parfaitement pour se retourner, trouer Pickford et valider les belles intentions allemandes. Neuer réussit l'horizontale pour priver Bellingham d'une égalisation rapide (53), mais l'Angleterre a bel et bien pris le ciel sur la tête et n'arrive plus à avancer. Héros à deux reprises devant Müller (70) puis Werner (75), Pickford maintient la perfide Albion en vie, mais un miracle de Neuer prive Kane du coup parfait (76). Revigorés par l'entrée vivifiante de Jack Grealish, les visiteurs finissent par recoller : M. Del Cerro Grande accorde un penalty à Harry Kane, accroché par Schlotterbeck après recours à la vidéo, offrant au buteur anglais l'opportunité de signer un 50but en sélection. Ce n'est pas l'Italie qui viendra se plaindre de ce partage des points.