Abdeslam Ouaddou en procès pour injures et diffamation

MDR

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

On connaît les supporters qui insultent les joueurs sur les réseaux sociaux, voilà maintenant les joueurs qui s'y prennent le bec entre eux.Abdeslam Ouaddou, capitaine de Nancy dans les années 2000 (retraité en 2013) et ancien international marocain (une soixantaine de capes) comparaissait ce mercredi au tribunal pour injures et diffamation, rapporte L'Est Républicain En cause, des mots adressés sur Facebook et en interview à son ancien coéquipier en sélection marocaine Houssine Kharja. En janvier 2019, ce dernier est d'abord qualifié de «» par Ouaddou, qui l'accuse d'inciter les joueurs marocains à rejoindre le Golfe. En mars, il persiste et signe, traite son coéquipier de charognard en interview , et qualifie la femme de ce dernier de prostituée.Les avocats d'Houssine Kharja demande 40000 euros à Abdeslam Ouaddou, ce qui fait doucement rire les avocats de l'ancien Nancéien : «Ça tire à balles réelles par ici.