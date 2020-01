L'AEK et l'Olympiakos se quittent bons ennemis

AEK Athènes (4-3-3) : Barkas - Bakakis, Vranjes, Oikonomou , Helder Lopes - Szymanski (Nelson Oliveira, 31e), André Simoes, Krsticic - Verde (Albanis, 77e), Livaja (Svarnas, 89e), Mantalos. Entraîneur : Massimo Carrera.



Olympiakos (4-3-3) : José Sa - Elabdellaoui, Ba, Cissé, Tsimikas - Bouchalakis, Camara (Soudani, 83e), Guilherme - Masouras (Lovera, 67e), El-Arabi, Valbuena (Fortounis, 90e). Entraîneur : Pedro Martins.

JD

Occasion manquée.Au terme de 90 minutes particulièrement engagées (comprenez « violentes » ), le derby de l'agglomération athénienne a accouché d'une souris : 0-0. L'AEK manque de revenir à dix points du leader, tandis que l'Olympiakos rate l'opportunité de s'envoler devant le PAOK, qui n'est plus qu'à deux points et compte un match de retard. Coup dur pour l'équipe, qui, depuis le 22 décembre dernier, n'avait rien connu d'autre que la victoire.Dans la fournaise du Stade Spyros Louis, ce bon état de forme s'est rapidement ressenti par l'intermédiaire de Youseff El Arabi qui manque d'ouvrir le score dès la cinquième minute, tandis qu'Andreas Bouchalakis aurait même pu bénéficier d'un penalty dix minutes plus tard. Mais M. Jug, l'arbitre slovène de la rencontre, sort ses bristols avec parcimonie et ce n'est qu'en toute fin de rencontre que l'excès d'engagement perpétré continuellement par les deux équipes est sanctionné alors qu'une bagarre éclate sur le terrain : André Simões est celui qui aura pris pour les autres. Tant pis pour lui et tant pis pour ses coéquipiers qui n'auront cadré qu'une seule de leurs neuf tentatives. En face, Guilherme peut se mordre les doigts d'avoir envoyé une reprise sur la barre de Barkas, l'Olympiakos, bien que plus précis, n'a pas eu moult opportunités de faire sauter le verrou de l'aigle à deux têtes.Mais sinon, avec dix-huit fautes commises contre dix-sept, c'est l'AEK qui remporte d'une courte tête la bataille des tacles sanglants.