Kimpembe, le retour du général

Titulaire lors des deux rencontres de Ligue des champions du Paris Saint-Germain, Presnel Kimpembe a livré deux grosses performances. Prouvant ainsi que la fin de saison dernière est oubliée et qu'il est redevenu le solide défenseur central qu'il était. En tout cas, Didier Deschamps, qui l'a rappelé chez les Bleus, en est convaincu. Il va falloir confirmer cette bonne passe ce samedi après-midi face à Angers dans le sommet de la Ligue 1.

Les blessures derrière lui

La vie de Presnel Kimpembe est faite de titularisations surprises. À l’image de sa première apparition en Ligue des champions un soir de Saint-Valentin 2017 face au Barça (4-0). Et si sa titularisation contre le Real Madrid lors du premier match de poule de C1 en septembre dernier (3-0) est moins surprenante, elle a tout de même étonné puisque le Maestro n’avait disputé jusqu'ici que 19 petites minutes contre Strasbourg (1-0). 19 minutes durant lesquelles Kimpembe avait vécu un cauchemar sur une accélération folle de Kenny Lala. De quoi réveiller des vieux démons ? Non, puisque face aux, le champion du monde - bien aidé par Thiago Silva - a mis Karim Benzema dans sa poche et a empêché le Real Madrid de cadrer la moindre frappe. Une première en C1 pour la Maison-Blanche depuis 2003 et le début de l’analyse Opta. Et après KB9, c’est Radamel Falcao qui a fait un petit tour dans la poche de Presko lors de la rencontre entre le Galatasaray et le PSG (0-1). Un match durant lequel Kimpembe a battu le record de duels remportés par un joueur du PSG en Ligue des champions. Avec pas moins de 19 duels où l’homme à l’enceinte greffée au poignet est sorti vainqueur. Très très costaud.Et pourtant, depuis sa main involontaire contre Manchester United en mars dernier, qui a coûté la qualification en quarts de C1 au PSG, Presnel Kimpembe n’était plus que l’ombre de lui-même, enchaînant alors les erreurs défensives. Pire, avec l’arrivée durant l’été d’Abdou Diallo, le natif de Beaumont-sur-Oise était censé être relégué au quatrième rang dans la hiérarchie des centraux. D’autant plus qu’avec les venues d’Idrissa Gueye et d’Ander Herrera, Marquinhos devait retrouver sa place en charnière centrale. Certains médias parlaient même d’un bon de sortie qui lui aurait été accordé par le club de la capitale, avant queannonce ce jeudi que Leonardo l’avait placé dans la liste des intransférables.Sauf qu’il n’y en a rien été de tout cela. Une fois la musique de la Ligue des champions balancée dans les enceintes du Parc des Princes, c’est Presnel Kimpembe qui est titularisé au côté de Thiago Silva. Tandis que Marquinhos garde son poste de sentinelle et que Diallo pose son fessier sur le banc. Un choix que Thomas Tuchel expliquait quelques jours plus tard par l’expérience du défenseur de 24 ans : «Pour comprendre comment Presnel Kimpembe est revenu au niveau qui était le sien, il faut aller faire un tour à l’infirmerie du PSG. Un lieu que l’international français a visité durant plusieurs semaines après avoir profité de l’été pour se faire opérer et ainsi mettre fin à des douleurs aux adducteurs récurrentes. Et force est de constater que cette opération a aussi réparé le mental du garçon. De quoi ravir son capitaine Thiago Silva, présent en conférence de presse avant la rencontre contre Galatasaray : «Et comme une bonne nouvelle vient rarement seule, Presnel Kimpembe a vu Didier Deschamps le rappeler en équipe de France après plusieurs mois d'absence. Un choix justifié par ses bonnes performances en C1 : «» Et si Thomas Tuchel a avoué que cette convocation était «» , il a aussi confirmé qu’il allait être vigilant avec la santé de celui qui était capitaine lors de la défaite face à Reims (0-2) : «» Traduction : on laisse les petits matchs à Diallo, et Kimpembe jouera la Ligue des champions et les chocs de Ligue 1. Comme celui à venir face au dauphin du SCO Angers ?