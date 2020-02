Stéphan : « Mes relations avec Létang n’étaient pas toujours harmonieuses »

CS

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Service après-vente.Alors que le Stade Rennais et le Stade Brestois se sont neutralisés (0-0) samedi soir , Julien Stéphan était attendu sur un tout autre sujet par les suiveurs du club rennais. Et on ne parle pas de Steven Nzonzi, qui a disputé ses premières minutes sous ses nouvelles couleurs. En effet, ce Rennes-Brest était surtout le premier match faisant suite au départ d'Olivier Létang, limogé de son poste de président vendredi Alors, Julien, comment ça se passe ? «On respecte ça. Ce n’était un secret pour personne que nos relations n’étaient pas toujours harmonieuses, pour autant, je ne peux pas oublier que c’est lui qui m’a donné la possibilité de me retrouver à ce poste-là. Voilà. Maintenant, on est obligés de regarder vers l’avant. En championnat et en Coupe de France, on a des échéances qui arrivent, qui sont très excitantes et intéressantes pour tout le monde. Moi, je suis un simple entraîneur et je dois me focaliser sur le terrain et sur les objectifs que l’on essaie de remplir. » S'il admet que la situation peut être délicate pour les joueurs, il garde confiance en son groupe : «Pour le moment, Rennes n'a surtout plus de président.