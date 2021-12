Jorginho, Londres et lumières

« On se rappelle tous ce que disaient les gens, lors de mes débuts à Chelsea, non ? Que j’étais trop lent. Faible. Que j’étais le fils de Sarri. Ça m'a foutu en rogne ! »

Rythme and Blues

« Les Happy Meals, c’était pour les gosses de riches »

« Il était presque un infiltré, il ne pouvait pas vivre en pensionnat avec ses compagnons. Donc, je l'ai confié à une communauté de prêtres, qui lui offraient le gîte et le couvert. »

Des failles et du génie

Par Adrien Candau

Tous propos issus du Players's Tribune, de France Football, de la Gazzetta dello Sport et du Corriere del Veneto.











Jorge Luiz Frello Filho, dit Jorginho, est d’abord un paradoxe sur pattes. Un milieu créateur qui ne fait pas de passes décisives. Un spécialiste des penaltys qui ne marque presque jamais dans le jeu. Une individualité qui n’existe qu'à travers le collectif. Le troisième larron du dernier Ballon d’or le dit lui-même : son exercice 2021 échappe à la raison.Depuis quelques mois, lede lafait l’unanimité. Le bonhomme y verra peut-être une petite revanche personnelle : l’année qui s’achève a sacré la victoire de son football, dont la rythmique, si différente, a longtemps été autant célébrée que décriée.Pour comprendre d’où revient précisément l’Italien, il faut se pencher sur ces propos de Rio Ferdinand à la TV anglaise, fin janvier 2019. Alors que Chelsea vient de se faire planter 2-0 par Arsenal en Premier League, la légende de Manchester United mitraille à tout-va celui qu’il considère comme le premier responsable du revers des: Jorginho.L’Anglais ne prêche alors franchement pas dans le désert : recruté à l’été 2018 par Maurizio Sarri, l’ex-Napolitain se voit régulièrement taxé de joueur le plus surcoté de Premier League.Son inlassable jeu de passes et son style épuré ne sont alors pas du goût des fans des, qui voient en lui le chouchou de l’entraîneur en place.écrivait le joueur début septembre dans leVrai. L’Italo-Brésilien a toujours demandé du temps. Le temps d'être compris. Sarri, qui avait quitté Chelsea à l’été 2019, tente d’expliciter le jeu de son ancien protégé :Comment comprendre Jorginho, alors ? D’abord en regardant l’origine des choses, plutôt que leur aboutissement. Derrière une ouverture lumineuse, c’est souvent l’ombre du milieu transalpin qu’on peut déceler., explique le principal intéressé.Ses passes, Jorginho les a d’abord affinées pied nu sur les plages d’Imbituba. C’est dans cette cité du Sud du Brésil, ex-spot favori des chasseurs de baleine, que sa mère lui fait répéter ses premières gammes sur le sable fin."Non, ne mets pas le pied de cette façon. Fais comme ça." » Adolescent, Jorginho multipliera ensuite les essais dans des clubs pros. Sans succès.Il sera finalement repéré par un recruteur du Hellas Vérone, qui le rapatrie en Italie à 15 ans, pour lui faire intégrer le centre de formation du club de la ville de Roméo et Juliette. Celui qui bénéficie alors seulement d’un visa étudiant - ce qui l'empêche de disputer des matchs officiels - doit alors se faire rikiki. Pour lui donner sa chance, le directeur sportif du Hellas, Riccardo Prisciantelli, n’hésite pas à magouiller :Abusé par son agent de l’époque, lesurvit avec 20 euros par semaine.Rude, mais le talent du gamin filiforme est trop grand pour passer à la trappe : son ascendance transalpine lui permettra finalement d'être naturalisé italien et d'intégrer en 2011 l’équipe A du Hellas.La suite sera glorieuse, mais jamais rectiligne : transféré au Napoli en 2014, le joueur n’a pas les faveurs de Rafael Benítez, avant d’exploser en 2015 sous le commandement de Sarri. À Chelsea, il lui faudra plus d’une saison pour convaincre. En, il sera régulièrement snobé par Antonio Conte et Giampiero Ventura, ce dernier prétendant carrément. De fait, le génie de l’Italien n’est pas autonome. Encore moins infaillible. Lors de la finale du dernier Euro, ce spécialiste des penaltys a raté son tir au but décisif face à Pickford, même si lesl’auront finalement emporté. Sarri, premier amoureux transi du milieu de terrain, esquissait ainsi ses limites :Roberto Mancini, qui a fait du bonhomme la clé de voûte de son milieu de terrain, voit en l'ancien Napolitain. Loin des statistiques monstrueuses et des actions YouTube de Lewandowski, Haaland, Salah et Mbappé, l’Italien reste un joueur à échelle humaine, qui n’existe que par et pour le collectif. Problématique ? Non. Si la machine fonctionne, personne ne sait mieux la faire tourner que lui.(Kanté)Et si c’était très bien comme ça ? C’est en marchant à l’ombre qu’il a toujours pu masquer ses passes élégantes. Ou encore revenir incognito à Vérone cet été, pour savourer intimement le chemin parcouru :