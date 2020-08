Jonathan David, un surdoué au LOSC

« Quand je l’ai vu éliminer ses adversaires, délivrer des passes décisives et se balader sur le terrain, je n’ai pas hésité une seule seconde à l’accepter. »

Le surdoué du lycée

« On m’avait montré des images où il jouait avec les U17 du Canada. On pouvait surtout voir les buts qu’il marquait. Mais pour être honnête, c’était souvent contre des adversaires moins forts, donc il avait beaucoup d’espaces et ce n’était pas trop difficile de marquer. »

Papa poule et cordon bleu

« Pendant le match, après avoir marqué, il a commencé à célébrer son but, puis il s’est souvenu qu’il était haïtien. On a beaucoup apprécié cette marque de respect. »

David est Jonathan

Par Maxime Renaudet

Tous propos recueillis par MR.





Ce matin de printemps 2018, alors qu'il est convoqué pour son tout premier rendez-vous avec l'équipe première de La Gantoise, Jonathan David manque à l'appel., rembobine Bart van Renterghem, coach de la réserve de La Gantoise à l’époque. Un retard qui aurait pu lui coûter cher, maisL’entraîneur gantois ne le regrettera pas, car quelques mois plus tard, alors que son équipe est menée par Zulte-Waregem lors de la deuxième journée de championnat, le Canadien de dix-huit ans sort du banc et égalise après ses dix-huit premières minutes de jeu en Jupiler Pro League. Rebelote le week-end suivant, contre Waasland-Beveren, quand il inscrit cette fois-ci deux pions en l’espace de vingt minutes. Des débuts tonitruants pour Jonathan, qui ne s'arrêtera plus et ne pointera plus jamais en retard à l'entraînement.En retard, Jonathan David ne l’a en réalité presque jamais été. D'après ceux qui l'ont côtoyé, c’est même plutôt tout l'inverse., se souvient Benson Fazili, son coéquipier aux Gloucester Hornets d’Ottawa quand ils avaient onze ans. Le natif de Brooklyn est tellement meilleur que les autres que son coach de l’époque, Hany El-Magraby, en fait rapidement son petit protégé, au risque même de se faire taxer de favoritisme par les parents des autres joueurs de l’équipe. Qu’importe, il est au-dessus du lot, et personne ne peut dire le contraire. Surtout pas Joé Fournier, responsable de la section foot du lycée Louis-Riel d’Ottawa :Dans la foulée, en 2014, il intègre donc le sport-études de Louis-Riel, et s’y entraîne à raison de cinq fois par semaine, sans compter les entraînements et les matchs qu’il fait avec les Gloucester Hornets.C’est à partir de là que tout s’accélère. En 2016, El-Magraby part entraîner dans un autre club de la ville, les Ottawa Internationals, et emmène avec lui ses meilleurs joueurs, dont Jonathan, qu'il fait évoluer avec les U18. Rien d'inhabituel pour celui qui est surclassé d'une année au lycée, et que Fournier fait également grimper avec des plus âgés :C’est aussi en 2016 que son futur agent Nick Mavromaras le découvre lors de sa première convocation avec les U16 du Canada, où il évolue aux côtés d’un certain Alphonso Davies, de la génération 2000 lui aussi. Jonathan prend alors conscience que son rêve de devenir footballeur professionnel se rapproche. Mais avant ça, il doit encore faire des efforts, et surtout quelques sacrifices. Comme celui de confier sa PlayStation 4 à El-Magraby au début de l’été 2016 afin de se consacrer totalement au football pendant les vacances estivales. Un choix payant puisque les clubs pros de Montréal, Toronto, Vancouver et Ottawa veulent l’enrôler. Mais contrairement à Davies, qui a rejoint le centre de formation des Whitecaps de Vancouver en 2015, David ne veut pas entendre parler de MLS. Ce qu’il veut, c’est rejoindre au plus vite le Vieux-Continent. Encore une histoire de temps.L'année 2016 est décidément charnière dans la carrière de Jonathan David, qui traverse l’Atlantique pour tenter d'attraper un contrat dans un club européen. Problème, ses deux premiers essais au RB Salzbourg et au VFB Stuttgart ne débouchent sur rien de concret, l’obligeant à revenir au Canada la queue entre les jambes. Son agent ne perd pas espoir, et contacte plusieurs clubs belges dont Anderlecht, le FC Bruges et La Gantoise. Seul ce dernier répond à l’appel du pied en proposant au joueur de venir passer des tests, malgré la réticence première de Bart van Renterghem, entraîneur de la réserve de Gand à l’époque :Mais après quelques entraînements sur les bords de l’Escaut, Jonathan donne tort à son futur mentor, qui convainc le chef dugantois de lui proposer un contrat., insiste l'entraîneur de la réserve.Résultat, en mars 2017, dans l’attente de sa majorité, le jeune joueur conclut un accord verbal avec La Gantoise. Entre-temps, il fait des allers-retours entre le Canada et la Belgique lors des vacances scolaires afin de s’entraîner avec les jeunes du club, et se familiariser avec son futur environnement. En janvier 2018, après avoir obtenu son bac, il devient officiellement un nouveau Buffalo. L'adaptation est rapide, en partie grâce au fait qu’il parle couramment l’anglais et le français, mais tout n’est pas si facile pour le jeune Canadien., se rappelle Van Renterghem.L'entraîneur convainc alors le cuisinier du club de faire venir les restes des joueurs du groupe pro au centre d’entraînement des jeunes, afin d’en faire profiter ces derniers. Plus contraint de se demander si le combo « croquettes de crevettes + frites » est une bonne idée, l'attaquant n'a plus qu’à se concentrer sur le terrain, là où sa technique et son sens du but sont supérieurs à la moyenne. La suite est à l’image de son parcours depuis sa naissance aux États-Unis : aussi impressionnante qu’étonnante.Pour comprendre l’ascension fulgurante de Jo, il faut gratter, puis évoquer l’homme derrière le joueur. Là encore, tout le monde pense la même chose, à commencer par l’ancien coach des Buffalos Yves Vanderhaeghe :Bien élevé et respectueux, voilà ce qui explique en partie pourquoi il s’adapte et se fond partout où il passe. D’ailleurs, même ceux qui ne le connaissent que brièvement le disent, à l’image de Duckens Nazon, joueur de Saint-Trond et international haïtien :Le respect et la bienveillance, deux qualités héritées de ses parents, tous les deux haïtiens. Ces derniers ont vu naître Jonathan aux États-Unis alors qu’ils rendaient visite à de la famille à New-York. Trois mois après, retour à Haïti avant de rejoindre six ans plus tard le Canada, dont il portera les couleurs de l'équipe A pour la première fois en août 2018.Autre qualité du gendre parfait, sa capacité à ne pas prendre la grosse tête :, insiste Joé Fournier, avant d’en dévoiler plus sur le bonhomme.Une scène également vécue par l’international canadien Samuel Piette :Discret voire effacé en groupe, il n’en reste pas moins rieur et charrieur, notamment en petit comité., avoue à son tour Zacharie Brault-Guillard, qui partage sa chambre en sélection nationale.La défaite, voilà enfin ce qui peut mettre le nouveau Dogue en colère, et le faire sortir de son calme olympien. Mais à Lille, où ses débuts en Ligue 1 n'ont pas été à la hauteur de ses espérances, la faute à un positionnement inhabituel tout seul devant, le surdoué canadien devra prendre son temps. Après tout, il n'a que 20 ans.