Jolies premières pour les vacances

Premier but avec l'Équipe de France pour Kurt Zouma, Florian Thauvin et Wissam Ben Yedder, première sélection réussie pour Clément Lenglet : si la large victoire des Bleus en Andorre était prévue, les bonnes soirées passées par les trois hommes étaient moins attendues.

Kylian Mbappé has now scored 100 career goals:? Monaco (27)? PSG (60)?? France (13)Only 20 years, 173 days old. ? pic.twitter.com/GYZbh7ZGNz — Squawka Football (@Squawka) 11 juin 2019

Wissam, la bonne trame

Clément-Kurt, pour un flirt

Oui, Kylian Mbappé a inscrit ce mardi soir le centième but de sa carrière. Effectivement, atteindre ce bilan à seulement vingt ans est assez exceptionnel. Certes, l'attaquant a sans doute planté la réalisation la plus importante de cet Andorre-France qui s'est achevé sur le score de 4-0 puisqu'il s'agit de l'ouverture du score dès la onzième minute de jeu. «» , déclarait d'ailleurs Frank Leboeuf en 1999 après une victoire à l'arraché sur le plus petit des scores face au même adversaire, suite à un penalty du défenseur dans les derniers instants de la partie.Mais pour une fois, la pépite du paris Saint-Germain va laisser les honneurs aux autres. Non pas qu'il ne les mérite pas, mais parce que son pion comme le large succès des siens face à une très faible adversité étaient attendues. Au contraire des premières vécues par Kurt Zouma, Wissam Ben Yedder et Clément Lenglet. Qui, elles, n'étaient donc pas franchement prévues.Ben Yedder, d'abord. Grâce à un concours de circonstances favorable, c'est-à-dire un match raté en Turquie de la part des Bleus habituellement titulaires combiné aux douleurs musculaires de Kingsley Coman ressenties juste avant le coup d'envoi, l'avant-centre de Séville s'est retrouvé pour la première fois dans le onze de départ à la place du Munichois. Et n'a pas loupé l'occasion de gagner des points, pour sa quatrième cape. Volontaire (quatre duels) et plutôt précis (90% de passes réussies), l'ancien Toulousain s'est surtout démarqué en signant le but du break à la demi-heure de jeu malgré peu de ballons touchés (28) et peu de frappes tentées (deux).Un premieravec le maillot de sa nation sur le dos, qui signifie peut-être la fin du bizutage dans le groupe France pour lui. Un autre de ses compatriotes a connu une réussite comparable, lors de cette quatrième journée de qualifications qui a vu les Tricolores reprendre la place de leader à la différence de buts grâce à la défaite de la Turquie en Islande : Zouma.Propulsé en charnière centrale en lieu et place de Raphaël Varane, le défenseur a connu sa première titularisation avec son pays mais aussi son premier tremblement de filet. Pour célébrer sa cinquième Marseillaise, l'arrière d'Everton a envoyé un coup de casque sur corner pour donner plus d'ampleur au résultat (4-0). Au-delà de ça, celui qui appartient toujours à Chelsea a été présent au duel et s'est montré plus que disponible (98 passes). Seule fausse note : son carton jaune inutile, qui lui a valu une petite remontrance de la part de Didier Deschamps.Son binôme de charnière n'a pas été en reste. Appelé à faire oublier Samuel Umtiti - comme il l'a si bien fait cette saison à Barcelone - pour sa toute première sélection, Clément Lenglet a fait le boulot à la perfection. Évidemment, les 87% de possession de balle française et les deux petits tirs d'Andorre (un seul cadré) prouvent que les joueurs défensifs pouvaient difficilement souffrir dans cette enceinte de 3300 places. Mais le Catalan a tout de même caressé 107 fois le cuir, réussi un tacle, subi deux fautes et approché les 95% de passes réussies. Une première aboutie, donc. Et la sensation de pouvoir aller bronzer avec le sentiment du devoir accompli, comme les autres baptisés de la soirée. Dont fait partie Florian Thauvin, qui a attendu dix rencontres pour ouvrir son compteur. Pardonné, vu l'esthétisme du geste acrobatique.