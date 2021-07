JO : La Suède qualifiée pour les quarts, le Canada en bonne voie

Les résultats :

AL

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Les festivités football se poursuivent, au Japon.Dans le groupe E (les A, B, C et D étant « réservés » aux hommes), le Canada a décroché un succès primordial face au Chili, novice aux JO et déjà défait lors de la première journée par la Grande-Bretagne (0-2) . La star de la rencontre se nomme Janine Beckie, la joueuse de Manchester City qui dispute ses deuxièmes Jeux, auteur d'un doublé décisif (39et 47) malgré un penalty manqué à la 20. La rencontre aurait pu être pliée tôt si le pion précoce de la Lyonnaise Kadeisha Buchanan n'avait pas été refusé par l'assistance vidéo (6). Jamais vraiment mises en danger, les Canadiennes ont toutefois concédé un penalty de Karen Araya (57), qui aura eu le mérite de garder un semblant de suspense. L'essentiel est là : la première place du groupe avec quatre points et les quarts de finale en ligne de mire, en attendant le choc de la mi-journée entre Britanniques et Japonaises.Dans le groupe F, le duel entre les Chinoises (battues 5-0 par le Brésil) et les Zambiennes ( humiliées par les Néerlandaises 10-3, dans le match le plus prolifique de l'histoire des JO ) promettait, et pas forcément dans le bon sens pour des défenses à la rue. La tendance s'est confirmée : 4-4, un florilège d'actions de buts avec des équipes coupées en trois voir en quatre... Et au final, personne de vraiment satisfait par la tournure des événements. Wang Shuang s'est fait plaisir en inscrivant un quadruplé (dont trois caramels en seize minutes, en première période), Barbra Banda lui a répondu avec un triplé (son deuxième après celui face aux Pays-Bas). Avec un point partout et l'obligation de gagner le dernier match face aux deux mastodontes de la poule pour rallier la phase à élimination directe, la messe semble déjà dite.Enfin, en clôture de la matinée, la Suède a confirmé sa masterclass initiale face aux favorites américaines en en collant quatre à une courageuse Australie (4-2). Stina Blackstenius a encore marqué, Fridolina Rolfö s'est distinguée par un doublé et Lina Hurtig a complété l'addition. Les Australiennes auront eu le mérite de faire douter leurs homologues nordiques, en menant pendant quelques minutes en début de deuxième mi-temps grâce à deux buts de l'attaquante de Chelsea Samantha Kerr. La même Kerr a toutefois manqué le tournant de la rencontre ou l'a engendré, c'est selon : en ratant son penalty à la 69minute, qui aurait été synonyme de 3-3, elle a laissé les Suédoises reprendre confiance et enfoncer le clou à dix minutes du terme par la vedette d'Häcken, Blackstenius. Avec six points sur six possible, la Suède est déjà assurée de la première place du groupe G.Ça se complique donc un peu pour l'Australie, qui devrait livrer un duel direct pour le second accessit face aux États-Unis.