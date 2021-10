Mbappé peut-il réconcilier le foot avec l'olympisme ?

Dans 1000 jours Paris et la France accueilleront les Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Et pour mettre en avant cet événement, fragile et contesté (un chantier de piscine a été arrêté sur décision judiciaire), le Comité d'organisation s'est trouvé une nouvelle tête de gondole : Kylian Mbappé. Choix étonnant quand on connaît les mauvais rapports qu'entretient le foot - masculin - avec les anneaux. Surtout en France.

De l'or pour la France

Com et nouvelle génération

Par Nicolas Kssis-Martov

(...)(James)(Bryant)Dans une lettre adressée au journalpuis devant le parterre prestigieux de l'événement Sport en Seine , l'attaquant du Paris Saint-Germain a longuement expliqué non seulement l'importance du grand raout athlétique « inventé » par Pierre de Coubertin, mais aussi déposé devant ses concitoyens un certain engagement personnel.On le sait : foot et olympisme ne s'aiment guère. Il s'agit d'une longue histoire compliquée, voire conflictuelle. La Coupe de monde a été créée pour éviter que le tournoi olympique s'arroge la couronne de la principale compétition internationale du ballon rond d'où, d'ailleurs, son rythme tous les quatre ans (à bon entendeur). Ensuite, le CIO mettra ce sport professionnel sur la touche par purisme bourgeois et élitiste, offrant paradoxalement au passage un long règne aux équipes du bloc soviétique avec leurs « amateurs marrons » . Finalement, le foot a remporté ce choc des titans par KO : la FIFA regarde de haut son homologue olympique avec une petite moue amusée dès qu'il lui donne des leçons de morale et d'éthique.Désormais ce sont les logiques économiques et les enjeux propres au foot pro qui sabotent souvent l'importance, chez les garçons, du tournoi olympique. On l'a bien ressenti récemment lorsque nombre de clubs refusèrent de libérer leurs joueurs pour qu'ils aillent défendre nos chances au Japon. Kylian Mbappé, retenu par le PSG, ressasse et rumine encore sa frustration :. Mais celui qui n'évoluera sûrement plus en Ligue 1 dans 1000 jours devine fort justement que cette fois, surtout après les dernières déclarations présidentielles, l'enjeu « patriotique » et pour tout dire « politique » pèse en sa faveur., continue le Bondynois. Il n'oublie pas de citer d'ailleurs le cas de son partenaire Neymar :. Un lot de consolation à domicile après l'humiliation de 2014. Originaire du 93, qui hébergera le village olympique et quelques épreuves, Mbappé a déjà une étoile sur son maillot national, mais il veut surtout compléter son palmarès.Kylian maîtrise bien sa communication, on en a l’habitude. S'il peut réconcilier le foot et les JO, à Paris, chez lui, ce n'est pas seulement en misant sur son seul statut. Il parle aussi à sa génération et sa conception particulière de l'omnisport. Une approche du sport qui exhale un parfum très agréable aux narines comptables du CIO, en recherche de nouveau produits d'appel modernes capables de capter l'attention de la jeunesse des pays occidentaux ou asiatiques à fort pouvoir d'achats. Du « win-win » qui permet aussi au football de rester dans la course face à ses nouveaux concurents, ceux-là même qui qu font craindre aux présidents de clubs tentés par la Superligue ou d'autres réformes de ne plus rester assez attractifs pour les nouveaux consommateurs. Mbappé, lui, croquera dans tout ce qui passe :Avec ce nouvel ambassadeur de choix, Tony Estanguet et son COJO espèrent bien en tout cas entretenir la (coûteuse) flamme olympique dans l'Hexagone.