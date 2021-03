« J'aimerais savoir ce que Jean-Michel Blanquer pense du Mondial au Qatar »

Dans 600 jours, le Qatar donnera le coup d'envoi de la prochaine Coupe du monde. La première édition à se tenir dans un pays du Moyen-Orient. Mais l'histoire n'oubliera pas les conditions dans lesquelles la compétition a été préparée. Alors que les critiques redoublent, l'idée du boycott a refait son apparition sous l'impulsion de la Norvège. En France, le député Régis Juanico et le maire de Bourg-en-Bresse Jean-François Debat avaient rédigé une tribune demandant un boycott en octobre 2019. L'appel n'avait pas vraiment été entendu, au grand dam de l'édile, qui le réitère.

« Considère-t-on réellement que ce qui est en train de se passer au Qatar est acceptable du point de vue des droits de l’Homme et des enjeux climatiques ? Je ne pense pas du tout. »

« Je refuse de pointer du doigt les sportifs, même si évidemment leur prise de parole serait importante, alors que la classe politique ne se saisit pas du sujet. »

« Ne pas se poser la question, c’est fermer les yeux devant quelque chose qui n’est pas acceptable. »

Propos recueillis par Quentin Ballue

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Parce que les conditions de préparation de la Coupe du monde au Qatar renforcent toutes les craintes que l’on pouvait avoir au moment où la décision a été prise. Tout le monde s’est demandé pourquoi on allait au Qatar, et plus les jours passent, plus on se demande effectivement pourquoi les équipes iraient jouer cette Coupe du monde. D’abord, je cite quand même les forts soupçons de corruption de la FIFA au moment où le Mondial a été attribué. Le moins que l’on puisse dire est que ça n’a pas été extrêmement transparent. Deuxièmement, cela fait des années, et ça s’accélère, que les ONG dénoncent les conditions d’esclavage des ouvriers qui travaillent à la construction de ces stades. Ce sont des dizaines de milliers de travailleurs venant de la Corne de l’Afrique, du Sahel ou de pays pauvres à proximité, comme le Bangladesh, qui travaillent douze heures par jour, sans protection effective, par une chaleur caniculaire. Ils sont à peine payés, les entreprises leur ont souvent retiré leur passeport pour qu’ils ne puissent pas rentrer chez eux. Nous sommes dans des conditions d’esclavage du XXIsiècle. Aujourd’hui, les évaluations parlent de plus de 6500 morts. Bien qu’hyper riche, le Qatar exploite ces travailleurs qui, pour partie, ne peuvent même pas quitter le pays alors qu’ils le souhaiteraient. Il y a aussi des raisons climatiques. Au moment où on signe les Accords de Paris et où on doit aller vers la sobriété énergétique, on va climatiser des stades ? Ces raisons suffisent amplement à se poser la question du boycott de cette compétition.Pas à l’époque, ou quasiment pas. Didier Deschamps avait été interrogé et il avait répondu, ce que je comprends, que ce n’est pas une décision qui doit être prise à son niveau. Il a parfaitement raison, ce n’est pas aux sportifs de décider, même si certains d’entre eux peuvent se positionner. En revanche, le gouvernement s’est-il positionné ? A-t-il répondu ? Non. On entend aujourd’hui de nouvelles voix, et je m’en félicite. Franchement, la France s’honorerait à poser la question. La France s’honorerait à ce que ça devienne un débat. Je fais partie des gens qui aiment le sport. Ce n’est pas le principe des grands événements sportifs que nous pointons. Considère-t-on réellement que ce qui est en train de se passer au Qatar est acceptable du point de vue des droits de l’Homme et des enjeux climatiques ? Je ne pense pas du tout.Probablement parce que personne n’a envie de poser la question. Mais ce n’est pas parce que les autorités de l’État n'ont pas envie de poser la question que la société n’a pas le droit de le faire.Il y a une grande gêne surtout. Ce que je vous dis, tout le monde le sait. Nos gouvernants le savent. Les footballeurs le savent. Les fédérations le savent. Et aujourd’hui, ce qui me révolte, c’est que tout le monde préfère fermer les yeux.Poser la question, c’est déjà y répondre...Le président de la fédération tient le discours convenu, celui d’une fédération. Ce que j’aimerais bien, c’est que la ministre des Sports et Jean-Michel Blanquer nous disent ce qu’ils pensent de ce sujet. Noël Le Graët défend les intérêts de l’équipe de France et de la fédération. Je refuse de pointer du doigt les sportifs, même si évidemment leur prise de parole serait importante, alors que la classe politique ne se saisit pas du sujet. Pour moi, c’est une décision politique. Que pense Jean-Michel Blanquer de ce sujet ? Que pense-t-il des 6500 morts et des conditions de travail indignes pour construire ces stades dans lesquels nous allons jouer ? Que pense-t-il des stades climatisés ? Est-ce qu’on donne l’exemple sur les droits de l'Homme et sur les enjeux climatiques en acceptant une Coupe du monde dans ces conditions ?Oui, il faut arrêter de se cacher. Pourquoi le gouvernement ne s’exprime-t-il jamais sur ce sujet ? J’aimerais savoir ce que pense Jean-Michel Blanquer.Oui, mais s’il répond cela, c’est botter en touche. La question des conditions de la construction de ces stades ne peut pas être balayée juste d’un revers de main au motif de la crise sanitaire actuelle.Ce n’est pas la première fois que les pays scandinaves acceptent de regarder la vérité en face, alors que nos pays plus latins préfèrent éviter ce type de sujets. J’ai vu ce débat en Norvège, et je pense qu’il est sain. Je ne demande pas la pureté, on sait qu’il y a des relations diplomatiques avec des États et des dirigeants peu fréquentables. Mais pour autant, peut-on fermer les yeux sur tout ? Régis Jouanico et moi-même sommes des fans de sport, nous aimons le football et nous acceptons aussi qu’il nécessite de l’argent. Ce n’est pas une position de gens qui seraient contre la présence d’argent dans le sport. Mais très franchement, ne pas se poser la question, c’est fermer les yeux devant quelque chose qui n’est pas acceptable. Si on ne le fait pas, cela signifie que jamais on ne se posera la question des conditions minimales à remplir pour aller décemment faire du sport dans un pays ou un autre.Je n’ai pas envie. J’attends le championnat d’Europe avec intérêt, mais je ne peux pas dire que je me réjouis à la perspective d’assister dans un peu plus d’un an et demi à une Coupe du monde dans ces conditions.