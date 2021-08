Jack Wilshere : « Je n'aurais jamais dû quitter Arsenal »

1

@JackWilshere: "I shouldn't have left Arsenal..."Read Jack Wilshere's open and honest interview with @David_Ornstein, now on The Athletic. https://t.co/5WDlvPoVGb pic.twitter.com/oYhZRPbRk0 — The Athletic UK (@TheAthleticUK) August 25, 2021

PC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Attention, crève-cœur.Dans une interview déchirante accordée à l'parue ce jeudi, l'ancien espoir anglais Jack Wilshere a exposé le quotidien de joueur sans club qui est le sien. Depuis son départ d'Arsenal en 2018 vers West Ham, les galères ont défilé, et actuellement, l'Anglais s'entraîne seul, cherche désespérément une équipe, et doit expliquer à ses enfants qui adorent le football pourquoi leur papa ne joue pas le week-end."Pourquoi tu ne signes pas avec un club en Angleterre ?""Eh bien, personne ne me veut"Car oui, aujourd'hui, plus personne ne veut de Jack Wilshere dans son effectif, alors que l'intéressait comptait parmi les plus belles pépites de son pays il y a encore quelques saisons., regrette aussi le milieu de terrain, qui s'est enfui à West Ham lorsque Unai Emery, à son arrivée, lui a fait comprendre qu'il ne comptait pas sur lui. Depuis, celui qui sort d'un prêt à Bournemouth a trouvé sa routine :"OK, je dois m'entraîner quelque part"Son niveau de résignation est tel que Wilshere, bientôt 30 ans, est désormais prêt à commettre un crime de lèse-majesté chez les footballeurs d'outre-Manche : quitter l'Angleterre, où il est convaincu d'être devenu tricard pour découvrir un autre pays."Oh, c'est Jack Wilshere, il va encore se blesser..."Clubs français charitables, à votre tour de jouer.