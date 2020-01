Iniesta pré-convoqué avec l'Espagne pour les JO de Tokyo

1

Le retour du roi.Andrés Iniesta va-t-il sortir de sa retraite internationale pour disputer les Jeux olympiques ? Plus de deux ans après avoir annoncé qu'il ne porterait plus le maillot de la, à l'issue de l'élimination en huitièmes de finale de la Coupe du monde face à la Russie, le milieu de terrain a été pré-convoqué par le sélectionneur U21 de l'Espagne, Luis de la Fuente.Un joli clin d'œil pour le joueur du Vissel Kobe, alors que les JO se dérouleront au Japon, pays qui l'héberge depuis un an et demi maintenant. Pour rappel, une liste olympique est uniquement composée de joueurs de 23 ans ou moins, à l'exception de trois joueurs plus âgés qui peuvent y être inclus. Pour l'heure, Iniesta a été pré-convoqué en compagnie de Sergio Ramos, Gerard Piqué et David Silva. L'un de ces quatre hommes devra donc être écarté avant la compétition.» n'en a jamais fini.