Infiltrations : la piqûre de rappel

Le drame qui a frappé Bruno Rodríguez, amputé d'une jambe à la mi-mars, remet en question les infiltrations aux corticoïdes, devant un potentiel problème de santé publique. Entre tabous et fantasmes, cette pratique a longtemps fait partie intégrante du quotidien de certains joueurs, et il reste à déterminer quelle place elles tiennent encore aujourd'hui. Dans tous les cas, ces piqûres suscitent plus d’interrogations qu’elles n’y répondent.

« J’aurais très bien pu porter plainte »

Mauvaise médecine et omerta

Par Nelio Da Silva

Tous propos recueillis par NDS, sauf Bruno Rodríguez tirés de L'Équipe.

Décembre 2005, sur un terrain enneigé du nord-est de l’Angleterre, le grand gaillard qui garde les buts de Darlington en D3 anglaise percute un de ses défenseurs sur une sortie. La mi-temps ne sera sifflée que dans de longues minutes, et pendant ce temps, Bertrand Bossu souffre le martyre. À tel point que l’équipe adverse, le voyant boiter, tente sa chance directement sur un engagement. Le natif de Calais raconte :Demander à un joueur d’enfiler les gants est inenvisageable, alors la possibilité de l’infiltration vient donc rapidement à l’esprit du staff.C’est quelques heures après l’infiltration que la douleur se réveille, une fois passé l’effet anesthésiant. Les radios du lendemain révéleront une fracture du métatarse pour Bertrand Bossu, et sa rémission s’avérera être beaucoup plus longue que pour une blessure ordinaire de la même nature.Un sort d’autant plus cruel que Bertrand Bossu n’avait signé qu’un bail d’un an avec Darlington. Rapidement, il est notifié que celui-ci ne sera pas renouvelé, le club préférant se tourner vers un profil plus jeune et surtout d’ores et déjà capable de tenir sa place pour pallier l’absence de longue date du Nordiste. Kasper Schmeichel arrive donc durant le mercato hivernal en prêt en provenance de Manchester City., raconte celui qui a mis dix mois pour revenir de cette blessure, là où une fracture du métatarse aurait dû ne l’éloigner des terrains que pour quelques semaines. Pourtant, dans ce cas précis, l’utilisation de cortisone pour anesthésier presque instantanément laisse perplexe Emmanuel Orhant., commente le responsable médical de la FFF.L'occasion pour l’ancien médecin de l’OL de rappeler la fonction originale de ces fameuses infiltrations de corticoïdes :Dans tous les cas, l’effet anesthésiant du produit injecté à Bertrand Bossu correspond à une utilisation abusive de ces infiltrations, bien trop fréquente dans un monde du foot où intérêts économiques et sportifs peuvent parfois prendre le dessus sur la raison en matière de traitement médical., explique le Dr Orhant.Un sparadrap sur une jambe de bois donc. Raphaël Varane lors du match de barrage face à l’Ukraine en 2013, Michel Platini pour la Coupe du monde 1986 ou encore Sergio Ramos en 2017, comme le révélait les Footballs Leaks de Mediapart, ont tous eu recours à des infiltrations pour pouvoir assurer leur place sur le terrain. Récemment, le cas de Bruno Rodríguez a beaucoup fait jaser. Dans une interview accordée à, l’ancien attaquant du PSG ou du FC Metz raconte le moment où il a pris la décision de se faire amputer de la jambe droite :En proie à des douleurs persistantes, il se souvient :La faute à des infiltrations bien trop fréquentes pour résister aux douleurs causées par des entorses à répétition., explique le Dr Orhant, également membre de la commission médicale de l’UEFA.Une pratique nocive pour la santé des joueurs que le progrès médical et la législation permettent de raréfier., affirme le Dr Orhant. Pourtant, ces infiltrations peuvent toujours faire partie du lot d’une carrière de haut niveau ponctuée par des blessures récurrentes. Tout comme l’omerta qui les entoure., explique Sylvain Kastendeuch.En tant que dirigeant du syndicat des joueurs professionnels, l’ancien Messin se défend d’avoir connaissance. Et d’ajouter que(Rodríguez, NDLR). Même si l’UNFP travaille sur la mise en place d’Le sujet touche le foot, et les instances ont intérêt à le prendre à bras le corps :, concède Kastendeuch. Arthur Schopenhauer avançait que. Fallait-il déjà savoir que, la plupart du temps, cet avantage se transforme en handicap.