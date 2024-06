Pronostic Roumanie Ukraine : Analyse, cotes et prono du match de l’Euro (+10€ sans dépôt offerts)

Pour vibrer sur les belles affiches du week-end à l’Euro, Unibet vous propose de profiter d’un double bonus : 10€ sans déposer d’argent + 100€ si vous déposez.

10€ sans déposer + 100€ sur votre 1er pari pour parier sur Roumanie Ukraine

Le bonus Unibet est actuellement de 10€ sans déposer + 100€ remboursés sur votre 1er pari perdant chez SoFoot en utilisant le code SOFOOT !

En plus de 10€ offerts sans sortir ta CB, Unibet te permet d’obtenir directement le montant de ton 1er dépôt en Freebets après inscription jusqu’à 50€ en bonus.

Clique sur ce lien ou sur l’image ci-dessous pour profiter du bonus Unibet avec le code SOFOOT.

Pronostics Roumanie Ukraine

Vous pouvez par exemple utiliser votre pari gratuit de 10€ pour tenter un coup, en misant sur une grosse cote (par exemple un score exact).

► Le pari « Victoire Ukraine 3-1 » est coté à 16,20 chez Unibet qui vous offre un bonus EXCEPTIONNEL : 10€ SANS DÉPÔT + 100€ remboursés sur votre 1er pari perdant après dépôt.

► Profitez de 110€ de bonus chez Unibet en EXCLU (dont 10€ SANS DÉPÔT) :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à 10€ SANS DÉPÔT en entrant le code promotionnel SOFOOT.

– Misez par exemple vos 10€ offerts sur ce pari.

– S’il est gagnant, vous remportez 152€ (162€ du pari – 10€ de paris gratuits).

– Et vous avez aussi le droit à votre 1er pari remboursé jusqu’à 100€ après dépôt.

► Le pari « Victoire Ukraine » est coté à 1,98 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus classique

► Profitez d’un bonus de 110€ en EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de bonus offerts directement SANS DÉPOSER D’ARGENT

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 198€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

► Le pari « Les 2 équipes marquent » est coté à 1,89 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus classique

► Profitez d’un bonus de 110€ EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de bonus offerts directement SANS DÉPOSER D’ARGENT

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 189€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

► Le pari « Dovbyk buteur » est coté à 2,70 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus classique

► Profitez d’un bonus de 110€ EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de bonus offerts directement SANS DÉPOSER D’ARGENT

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 270€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

La Roumanie joue son va-tout

La Roumanie fut une des nations les plus fortes de la zone européenne à la fin des années 90 avec la génération Hagi. Depuis, la sélection roumaine est rentrée dans le rang comme le confirme sa non-présence à un Mondial depuis 1998. Sur la scène européenne, la Roumanie affiche un bilan un peu plus honorable et est parvenue à décrocher quelques tickets comme ce fut le cas en 2016 mais en étant rapidement éliminée. Afin de se qualifier pour cet Euro, les Roumains ont réalisé un parcours intéressant puisqu’ils ont remporté leur groupe devant une équipe de Suisse, souvent présente dans les phases finales des grandes compétitions. Les derniers matchs de préparation des hommes d’Edward Iordanescu n’ont pas spécialement été rassurants puisque la sélection des Carpates reste sur deux matchs nuls face à deux modestes équipes, la Bulgarie (0-0) et le Liechtenstein (0-0). Dans ce groupe ouvert où la Belgique semble un cran au-dessus, la Roumanie va jouer le coup à fond.

Le potentiel ukrainien

L’Ukraine vit des heures difficiles avec la guerre qui s’abat sur son sol. Lors des éliminatoires pour l’Euro, la sélection ukrainienne a été contrainte de disputer tous ses matchs hors de son pays. Tombée dans un groupe relevé, la sélection de Rebrov a fini en 3e position derrière l’Angleterre et l’Italie mais est parvenue à se qualifier par l’intermédiaire des barrages. Lors des 2 rencontres disputées, les Ukrainiens se sont fait peur en étant menés à chaque fois mais se sont repris grâce à leur abnégation pour sortir la Bosnie et l’Islande. Pour préparer l’Euro, la sélection ukrainienne fait partie des équipes qui ont décidé de disputer 3 rencontres amicales. Pour leur première sortie, les hommes de Rebrov ont signé un nul contre l’Allemagne avant d’être dominés par la Pologne (3-1). Finalement, l’Ukraine a terminé sur une bonne note en surclassant la Moldavie (0-4).

Une Roumanie sans star, une Ukraine en devenir

Le sélectionneur Iordanescu a fait appel à un groupe classique qui a permis d’obtenir la qualif’ pour cet Euro. Dans cette sélection, on retrouve notamment le capitaine Stanciu passé notamment par Anderlecht, ou Ianis Hagi qui évolue à Alaves (fils de la légende Gheorge) mais aussi le défenseur de Tottenham Dragusin. Les autres éléments sont moins connus et évoluent soit dans la ligue nationale soit dans les divisions inférieures des grands championnats. Serguey Rebrov connaît quant à lui une recrudescence de talents dans sa sélection. On pense évidemment en premier lieu à Mudryk qui a rejoint Chelsea pour une somme affolante, mais aussi à Dovbyk, qui vient de finir meilleur buteur de la Liga, devant les Lewandowski, Vinicius ou Bellingham. En plus de ces éléments, le sélectionneur peut s’appuyer sur Zinchenko d’Arsenal, Mykolenko d’Everton, Lunin le portier du Real, l’expérimenté Yarmolenko, l’ancien marseillais Malinovsky ou Yaremchuk de Valence. A suivre également, le maître à jouer du Shakhtar Donestk, Heorhiy Sudakov qui pourrait montrer tout son talent lors de cet Euro.

Les compositions probables pour ce Roumanie – Ukraine :

Roumanie : Nita – Ratiu, Dragusin, Rus, Bancu – R. Marin, M. Marin – Man, Stanciu, Mahaila – Dragus.

Ukraine : Lunin – Konoplia, Zabarnyi, Svatok, Matviyenko, Zinchenko – Tsygankov, Stepanenko, Shaparenko, Mudryk – Dovkyk.

L’Ukraine lance idéalement son Euro

Quart de finaliste en 2020, l’Ukraine est avec la Belgique le favori de ce groupe. Rebrov dispose d’un groupe très intéressant avec des éléments qui ont brillé cette saison. De plus, les Ukrainiens auront ce surplus d’âme qui devrait leur permettre de briller lors de ce championnat. L’Ukraine a également montré un incroyable état d’esprit lors des barrages pour arracher sa qualif’. Portée par sa nouvelle vague, la sélection ukrainienne devrait faire le taf face à une Roumanie qui parait un cran en-dessous.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Roumanie – Ukraine avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé en CASH de 100€ avec PMU

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé jusqu’à 100€ PEU IMPORTE avec ParionsSport En Ligne

– 150€ de bonus EXCLU au lieu de 100€ avec Unibet

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOT » – Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un premier pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

55€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier

Vous avez envie de parier sur ce Roumanie – Ukraine sans pression ? Le seul Bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 55€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

15€ chez ParionsSport En Ligne avec le code SOFOOT15 ;

chez avec le code ; 10€ chez ZEbet avec le code SOFOOT10EURO ;

chez avec le code ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 20€ chez Betsson sans avoir besoin de code ;

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Roumanie – Ukraine avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé en CASH de 100€ avec PMU

– Un 1er pari remboursé en CASH de 100€ avec Betclic

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le pronostic Roumanie Ukraine détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Belgique, Roumanie, Slovaquie, Ukraine : avec un E comme Ennui