« Il n’y a aucun dromadaire connu dans le monde »

Double champion de France de course de dromadaire et sélectionneur de l'équipe nationale, Olivier Philipponneau est probablement l'homme le mieux placé en France pour évoquer le nouveau passe-temps favori des joueurs du PSG. Regard d'expert sur la course en ligne, en attendant que Tuchel se mette au marathon.

Propos recueillis par Théo Denmat

Il faut savoir qu’au Moyen Orient, la culture ancestrale c’est le dromadaire. C’est une tradition culturelle. Donc il me semble logique que le Qatar ait envie de montrer à l’Europe qu’ils font des courses de dromadaires. Le reste, les joueurs qui présentent les courses, c’est pour l’image… C’est leur fierté, un symbole de noblesse. Donc pourquoi pas ?Non, il ne faut pas tout confondre. Nous on a cette tradition militaire en France , oui. On a eu Napoléon qui a monté la compagne d’Égypte avec les compagnies méharistes, pour combattre des unités de sahariens à dos de dromadaires, parce que c’était plus adapté. Après, l’armée française l’a exporté dans nos colonies à nous. Mais le Moyen-Orient ça n’a rien à voir, c’est leur culture, leur fierté. Eux l’ont développé petit à petit avec des jockeys, mais c’est parce qu’il y a quinze ans les courses étaient faites avec des enfants, et qu’ils n’ont plus le droit. Tout est une question de poids, hein. C’est pour cela que l’on est passé à des robots-jockeys.C’est ce que vous voyez sur la vidéo. Ce sont des robots télécommandés par les voitures poursuiveuses. Un camélodrome fait en général entre huit et dix kilomètres, et tous les deux kilomètres il y a des courses différentes qui peuvent partir. Les chameaux peuvent partir à deux kilomètres de l’arrivée, six kilomètres, huit kilomètres... De chaque côté de la piste vous avez des voitures suiveuses. Ces robots jockeys ont des hauts-parleurs, qui diffusent ce que disent les chameliers depuis les voitures suiveuses, et après il y a une petite cravache sur l’arrière que le chamelier va utiliser, souvent en fin de course.Oui, alors moi je ne sais pas trop parce que je suis allé au Moyen-Orient, en Arabie Saoudite , au Koweït, mais jamais au Qatar . Les chameliers qui entrainent parlent surtout en arabe, mais il y a peut-être un mot clé effectivement… «» ou «» , en français.Tout à fait. Les animaux comprennent du vocabulaire, et c’est d’ailleurs très intéressant à utiliser, puisque ça évite d’utiliser des aides dures tout le temps. C’est quand même mieux d’utiliser la parole que des coups de cravache. Moi je ne me confie pas spécialement à eux, mais il y a certains animaux avec qui j’ai plus d’atomes crochus, c’est sûr. Je leur donne plus de caresses, je suis plus sensitif, plus attaché. C’est comme parler à quelqu’un qui ne vous répond pas. «» , ce genre de choses.Oui, ils ont participé au clip de Kel Assouf qui a remporté un truc, je ne sais plus quoi… J’ai fait des petites choses, mais rien de très connu.En France , il y a un côté quand même très amateur. On organise une Coupe de France, mais il n’y a pas de sélection. Moi j’ai 50 ans, je suis un peu rond, pas vraiment le jockey-type. Au Maghreb, on voit beaucoup de types fins, qui ont 18 ans… Si on veut un animal qui va vite, il faut un poids léger. C’est ce que l’on constate dans le sport hippique, et pour ça qu’on met maintenant des robots.Bon. Alors déjà les deux sont des chameaux. Parce que « chameau » c’est incomplet. Il y a le chameau dromadaire et le chameau de Bactriane. C’est une espèce commune, sauf que l’une a une bosse, l’autre deux bosses, l’une vit dans des zones froides, l’autre dans des zones chaudes. On va dire qu’il n’y a pas de différence, à part les bosses.Non. Au Moyen-Orient ce sont des courses de dromadaire, mais si vous allez en Mongolie , vous allez voir des courses de chameaux de Bactriane. Tout dépend de l’endroit où vous faites vos courses. Mais on pourrait dire « course de chameau-dromadaire » . Sinon on dit « course de robots » , tout simplement, mais là on ne saurait pas si l’on parle de dromadaire ou de chameaux de Bactriane à deux bosses. Le terme dromadaire c’est incomplet, mais c’est pas une connerie.Ben, ce sont deux animaux différents.Les chameaux du Moyen-Orient - qui sont des races qui ont été croisées, recroisées -, vont très vite. Avec leur système de robot-jockey, ça peut aller jusqu’à 70km/h pour les meilleurs. Moi, sur le dos de la meilleure de mes chamelles, je peux faire du 55km/h. Les autres font plutôt entre 45 et 50km/h. Et sur une plus courte distance.Oui ! En Tunisie , on fait des marathons à dos de dromadaire, sur 42km. Les meilleurs vont faire du 20km/h en moyenne. On fait ça à douze en Tunisie, dans le désert. Après il faut aimer, hein. La première fois qu’on le fait on a l’impression d’être dans un autre monde, c’est clair. C’est un peu les images de Star Wars. La première fois qu’on découvre un dromadaire dans un espace comme ça, c’est l’aspect lunaire que vous pouvez vous imaginer. La première fois que j’ai approché un dromadaire, j'ai cru voir un dinosaure. Dans les bruits, la manière d’ouvrir la bouche… Bien que l’on en ait 1000 à peu près en France et 10 000 en Europe, c’était pour moi un animal venu d’autres contrées.Non, bizarrement. Il n’y a aucun dromadaire connu dans le monde. Chaque pays à sans doute sa fierté, mais ce ne sont pas des mondes qui se mélangent. Les pays du Golfe restent beaucoup dans leur univers. C’est une très grande fierté pour ceux qui participent, donc eux doivent avoir leur Neymar des dromadaires. Mais ce n’est pas une discipline où l’on va solliciter un dromadaire en particulier comme au Ballon d’Or. En France , ça a été mon dromadaire Suhail, qui a eu pas mal d’articles. Mais il n’y a que dix dromadaires qui courent, on est loin du footExactement, en 2003, l’animateur de l’association Camélomanes basée à Paris (L‘association des amis du dromadaire, du chameau et du lama) était passé dans une émission surpour évoquer le marathon de Tunisie , et à la fin il a dit que quelqu’un s’était désisté et qu’il recherchait un participant en urgence. J’étais cavalier, je l’ai rencontré à Paris et puis je suis parti. J’ai terminé douzième sur une cinquantaine de participants. J’ai eu de la chance.Là-dessus je ne pourrai pas vous répondre, je ne suis pas quelqu’un qui suit assez attentivement le foot pour vous donner des arguments, être d’accord ou pas. Tout ce que je peux vous dire, c’est que les dromadaires ont certes un sale caractère, mais qu’on peut aussi très facilement les avoir avec la douceur. Ce sont des animaux qui ont vite peur, à la suite de quoi ils peuvent pleurer, fuir, baver, essayer de mordre. Oui c’est effrayant, mais c’est surtout ce qui se passe quand on les connait un peu mal.